Tony Blair’ın oğlundan işsizlik farkındalığı! Milyoner isimler çalışacak…

İngiltere eski başbakanı ve İşçi Partisi eski lideri Tony Blair'in milyoner oğlu Euan Blair, işsiz gençleri çıraklık eğitimlerini denemeye teşvik etmek için yine kendisi gibi milyoner olan Maliye Bakanı Rishi Sunak ile ortak çalışma yapacak.

MİLYONERLERDEN "İŞSİZLİK" EĞİTİMİ

Tony Blair'in girişimci oğlu Euan, bugün işsiz gençleri çıraklık eğitimi alarak iş sahibi olmaya teşvik etmek için Maliye Bakanı Rishi Sunak ile 'İşler için Plan' programında çalışacak.