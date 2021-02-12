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’ın oğlundan işsizlik farkındalığı! Milyoner isimler çalışacak…

Eski Başbakanı ’ın oğlu, milyoner isim , ülkede giderek artan işsizliğe karşı yeni bir eğitim girişimine başlayacak. Buna göre Maliye Bakanı ile ortak bir program yürüten Blair, işsiz gençleri çıraklık eğitimi alarak iş sahibi olmaya teşvik edecek.

DHA
Giriş Tarihi: 12.2.2021 17:00 ABONE OL
Tony Blair’ın oğlundan işsizlik farkındalığı! Milyoner isimler çalışacak…

İngiltere eski başbakanı ve İşçi Partisi eski lideri Tony Blair'in milyoner oğlu Euan Blair, işsiz gençleri çıraklık eğitimlerini denemeye teşvik etmek için yine kendisi gibi milyoner olan Maliye Bakanı Rishi Sunak ile ortak çalışma yapacak.

MİLYONERLERDEN "İŞSİZLİK" EĞİTİMİ

Tony Blair'in girişimci oğlu Euan, bugün işsiz gençleri çıraklık eğitimi alarak iş sahibi olmaya teşvik etmek için Maliye Bakanı Rishi Sunak ile 'İşler için Plan' programında çalışacak.

Euan Blair, 70 milyon sterlinlik hisseye sahip olduğu Multiverse'nin CEO'su olarak görev yaparken, Bakan Sunak ise Hintli bir teknoloji milyarderinin kızıyla evlenen eski bankacı olarak biliniyor.

Hükümetin üniversiteye gidemeyen işsiz gençlere farklı alternatifler sunmak için başlayan 'İşler için Plan' programında aktif çalışacak olan Euan Blair, Bakan Sunak ile birlikte sosyal medyadan canlı yayına katıldı.

Blair'in Multiverse firması, gençlere üniversite dışı kariyer yolları sunan bir firma olarak faaliyet gösteriyor.

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Tony Blair’ın oğlundan işsizlik farkındalığı! Milyoner isimler çalışacak…
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