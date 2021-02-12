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tarafından 'a yapılan roketli saldırıda 3 yaşındaki Tim hayatını kaybetti

Suriye'de terör örgütü tarafından geçtiğimiz pazartesi günü ilçesine düzenlenen roketli saldırıda yaralanan 3 yaşındaki Tim Moatarmawy, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA
Giriş Tarihi: 12.2.2021 18:41 Son Güncelleme: 12.2.2021 18:44 ABONE OL
YPG/PKK tarafından El Bab'a yapılan roketli saldırıda 3 yaşındaki Tim hayatını kaybetti

Suriye'de geçtiğimiz pazartesi günü terör örgütü YPG/PKK tarafından El Bab ilçesine yapılan roketli saldırıda ağır yaralanan 3 yaşındaki Tim Moatarmawy hayatını kaybetti.

3'Ü ÇOCUK 10 SİVİL YARALANDI

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, geçtiğimiz pazartesi günü El Bab ilçesine roketli saldırı düzenlemişti. Sivil yerleşim bölgelerinin hedef alındığı saldırıda 3'ü çocuk 10 sivil yaralanırken, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yerel kaynaklara göre, saldırıda ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocuğun ismi Tim Moatarmawy olarak açıklandı.

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YPG/PKK tarafından El Bab'a yapılan roketli saldırıda 3 yaşındaki Tim hayatını kaybetti
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