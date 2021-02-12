Yunan polisi öğrencilere hiç acımadı

Avrupa basını ve onların Türkiye'deki uzantılarının 'tarafsızlık maskeleri' bir kez daha düştü. Yunanistan'ın başkenti Atina'da üniversite öğrencileri, hükümetin eğitim sisteminde yapmayı planladığı değişiklikleri protesto etti. Binlerce öğrenci Atina sokaklarında yürüyüp slogan attı. Parlamentonun önünde toplanan öğrenciler polise molotofkokteyli fırlattı. Sert müdahalede bulunan Yunan polisi, öğrencileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı. 40 kişi gözaltına alındı.Yunanistan'daki polis şiddeti kameralara yansırken Avrupa basını yaşananları neredeyse hiç görmedi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Türkçe versiyonunun yanı sıra Alman haber ajansı DW'nin Türkçe sitesi başta olmak üzere Türkiye'de yayın yapan birçok Avrupa merkezli haber sitesinde de Atina'da yaşananlar yer almadı. Boğaziçi gösterilerinin ardından açıklama sırasına giren Avrupa Birliği ya da ABD'den de Yunan polisinin öğrencilere şiddet uygulamasına dair tek bir açıklama yapılmadı. ABD basınında New York Times veya Washington Post gibi yayın kuruluşları da Yunan polisi ile öğrenciler arasında yaşananlar üzerinde Yunan hükümetini ve Başbakan Kiryakos Miçotakis'in siyasi hayatına dair analizler yayınlamadı. Provokasyon peşinde koşan Yol TV de Yunanistan'daki polis şiddetine dair tek bir tweet bile atmadı.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hükümeti, üniversitelerde kampüs alanlarının içine "polis kontrol noktası" kurulmasını planlıyor.