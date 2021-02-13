ABD’de şoke eden iddia! Kongre baskınında nükleer kodlar tehlike altındaydı

NÜKLEER FUTBOL TOPU ÇANTASI

Nükleer saldırı başlatma emrini yerine getirmek için gerekli ekipmanı içeren 'nükleer futbol topu' çantasının bir yedeğinin her zaman başkan yardımcısının yanında olduğu ifade edilirken; yardımcının 'nükleer futbol topu' denen evrak çantasındaki kodların, başkanın ölmedikçe veya görevini yerine getiremediği takdirde etkinleştirilemeyeceği belirtildi.

Ancak yine de söz konusu çantanın baskını gerçekleştirenlerin eline geçmesinin sonuçlarının hala 'ürpertici' olduğu ve bunun gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak ciddi tehlikeye dikkat çekildi.