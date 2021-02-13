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: ’daki aşılar yetersiz

Giriş Tarihi: 13.2.2021 ABONE OL
DSÖ: Avrupa’daki aşılar yetersiz
Dünya geneli: Vakalar 108 milyon 378 bini, ölümler 2 milyon 380 bini geçti.
DSÖ: Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge: Aşıların halen, Avrupa'daki Kovid-19 salgınını kontrol altına almakta yetersiz.
İngiltere: Geçen yıl koronavirüsten ölen her beş kişiden üçü engelli.
Rusya: Sputnik V aşısı üreticilerinden Müslümanlara güvence.
Meksika: Çin'in geliştirdiği Sinovac'ın acil kullanımına onay.
ABD: 200 milyon doz daha alındı.
Almanya: Merkel'den itiraf: Bilim insanlarının uyarılarına rağmen ikinci dalgaya karşı vaktinde önlem almadık.
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DSÖ: Avrupa’daki aşılar yetersiz
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