DSÖ: Avrupa’daki aşılar yetersiz

Dünya geneli:
Vakalar 108 milyon 378 bini, ölümler 2 milyon 380 bini geçti.
DSÖ:
Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge: Aşıların halen, Avrupa'daki Kovid-19 salgınını kontrol altına almakta yetersiz.
İngiltere:
Geçen yıl koronavirüsten ölen her beş kişiden üçü engelli.
Rusya:
Sputnik V aşısı üreticilerinden Müslümanlara güvence.
Meksika:
Çin'in geliştirdiği Sinovac'ın acil kullanımına onay.
ABD:
200 milyon doz daha alındı.
Almanya:
Merkel'den itiraf: Bilim insanlarının uyarılarına rağmen ikinci dalgaya karşı vaktinde önlem almadık.