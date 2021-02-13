DSÖ: Avrupa’daki aşılar yetersiz

Vakalar 108 milyon 378 bini, ölümler 2 milyon 380 bini geçti.Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge: Aşıların halen, Avrupa'daki Kovid-19 salgınını kontrol altına almakta yetersiz.Geçen yıl koronavirüsten ölen her beş kişiden üçü engelli.Sputnik V aşısı üreticilerinden Müslümanlara güvence.Çin'in geliştirdiği Sinovac'ın acil kullanımına onay.200 milyon doz daha alındı.Merkel'den itiraf: Bilim insanlarının uyarılarına rağmen ikinci dalgaya karşı vaktinde önlem almadık.