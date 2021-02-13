Instagram hikayelerindeki Öküz Yılı'nın anlamı! Instagram 2021 Öküz Yılı nedir ve ne zaman başlıyor?

Popüler sosyal medya uygulaması olan Instagram, Öküz Yılı ile ilgili yeni filtreler ve etiketler getirdi. Bu durum, kullanıcılar tarafından ilk başta anlaşılmasa da bunun Öküz Yılı ile ilgili olduğu ortaya çıktı. Hikayeler kısmında dolaşan milyonlarca kullanıcı, takip ettiği kişilerin Öküz Yılı hakkında yaptığı paylaşımları da gördü. Bu gelişmenin ardından Öküz Yılı nedir, ne anlama geliyor ve ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Öküz Yılı, Çin takviminde yer edinen bir gelenektir; ancak kökeni 12 Hayvanlı Türk Takvimine kadar uzanmaktadır.

ÖKÜZ YILI NEDİR?

Öküz, Çin takvim sisteminin bir parçasını oluşturan Çin burçlarında görülen 12 yıllık tekrarlanan hayvan döngüsünün ikincisidir. Öküzler, güvenilir ve istikrarlı olarak kabul edilirler ve görevlerine yaklaşımlarında mükemmel düzenleyiciler veya sistematiklerdir.