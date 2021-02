Instagram hikayelerindeki Öküz Yılı'nın anlamı! Instagram 2021 Öküz Yılı nedir ve ne zaman başlıyor?

ÖKÜZ YILI'NIN TARİHÇESİ

Öküz Yılı, 12 Hayvanlı Türk Takvimine kadar dayanan bir yıl geleneğidir. 12 Hayvanlı Türk takviminde yıllar sayılar ile değil, hayvan isimleri ile anılır. Yılların isimleri sırasıyla ud (öküz) yılı, pars yılı, tawışgan (tavşan) yılı, nek (timsah) yılı, yılan yılı, yund (at) yılı, koy (koyun) yılı, biçin (maymun) yılı, takagu (tavuk) yılı, it (köpek) yılı, tonğuz (domuz) yılıdır. Her 12 yıllık döngüye bir "müçe" denir. Ay ve günlerin ise isimleri olmayıp sayılarla ifade edilirler.