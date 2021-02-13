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Instagram hikayelerindeki 'nın anlamı! Instagram 2021 ve ne zaman başlıyor?

Instagram hikayelerine eklenen 2021 filtresi, milyonlarca kullanıcı tarafından merak konusu oldu. Kullanıcılar, hikayeler kısmına tıkladığında, takip ettiği kişilerin Öküz Yılı hakkındaki paylaşımlarını gördü. Bunun ardından, ve ne zaman başlıyor sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Çin burç takvimine göre, 2021 Öküz Yılı olarak adlandırılmaktadır. İşte, Instagram hikayelerine de eklenen Öküz Yılı hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 13.2.2021 09:10 Son Güncelleme: 13.2.2021 09:12 ABONE OL
Instagram hikayelerindeki Öküz Yılı'nın anlamı! Instagram 2021 Öküz Yılı nedir ve ne zaman başlıyor?

Popüler sosyal medya uygulaması olan Instagram, Öküz Yılı ile ilgili yeni filtreler ve etiketler getirdi. Bu durum, kullanıcılar tarafından ilk başta anlaşılmasa da bunun Öküz Yılı ile ilgili olduğu ortaya çıktı. Hikayeler kısmında dolaşan milyonlarca kullanıcı, takip ettiği kişilerin Öküz Yılı hakkında yaptığı paylaşımları da gördü. Bu gelişmenin ardından Öküz Yılı nedir, ne anlama geliyor ve ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Öküz Yılı, Çin takviminde yer edinen bir gelenektir; ancak kökeni 12 Hayvanlı Türk Takvimine kadar uzanmaktadır.

ÖKÜZ YILI NEDİR?

Öküz, Çin takvim sisteminin bir parçasını oluşturan Çin burçlarında görülen 12 yıllık tekrarlanan hayvan döngüsünün ikincisidir. Öküzler, güvenilir ve istikrarlı olarak kabul edilirler ve görevlerine yaklaşımlarında mükemmel düzenleyiciler veya sistematiklerdir.

ÖKÜZ YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Öküz Yılı 12 Şubat 2021 tarihinde başlıyor, 31 Ocak 2022 tarihinde sona eriyor.

Çin yeni yıla 12 Şubat'ta giriyor. 12 hayvanlı takvime göre hesaplanan Çin Yeni Yılı ya da Bahar Bayramı (Lunar Bayramı) olarak kabul edilen gün, her yılın ilk yeni ayı ile dolunayı arasında kutlanıyor. Dolayısıyla, Öküz Yılı kutlamaları da 12 Şubat'ta başlamış oldu.

ÖKÜZ YILI'NIN TARİHÇESİ

Öküz Yılı, 12 Hayvanlı Türk Takvimine kadar dayanan bir yıl geleneğidir. 12 Hayvanlı Türk takviminde yıllar sayılar ile değil, hayvan isimleri ile anılır. Yılların isimleri sırasıyla ud (öküz) yılı, pars yılı, tawışgan (tavşan) yılı, nek (timsah) yılı, yılan yılı, yund (at) yılı, koy (koyun) yılı, biçin (maymun) yılı, takagu (tavuk) yılı, it (köpek) yılı, tonğuz (domuz) yılıdır. Her 12 yıllık döngüye bir "müçe" denir. Ay ve günlerin ise isimleri olmayıp sayılarla ifade edilirler.

Kaşgarlı Mahmut'a göre yılların sırası şu şekilde verilmektedir:

Ud (öküz) yılı // pars yılı // tawışgan yılı // nek (timsah) yılı // yılan yılı // yund (at) yılı // koy (koyun) yılı // biçin (maymun) yılı // takagu (tavuk) yılı // it yılı // tonğuz yılı.

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Instagram hikayelerindeki Öküz Yılı'nın anlamı! Instagram 2021 Öküz Yılı nedir ve ne zaman başlıyor?
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