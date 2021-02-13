İslam’ı yasaklamak isteyen Marine Le Pen’e şok suçlama! 'Yeterince İslam karşıtı değilsiniz'

İslam'da "mezhepsel bir sapma" olduğunu söyleyen Fransız İçişleri Bakanı, Le Pen'in skandal ifadelerine karşılık "Ben bile İslam'a karşı sizden daha sert davranıyorum." yanıtını verdi.

Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'den İslam'a küstah saldırı! "Yasaklamak istiyorum" | Video

Le Pen'in "İslam'a saldırmayı planlamıyorum. Fransız değerlerine kuvvetli şekilde bağlıyım, toplanma ve din özgürlüğünü tamamen korumak istiyorum." yanıtını vermesinin ardından yeniden söz alan Darmanin'in girdiği İslam karşıtlığına dair küstah ağız dalaşı, izleyicileri de şoke etti.