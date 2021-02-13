İslam’ı yasaklamak isteyen Marine Le Pen’e şok suçlama! 'Yeterince İslam karşıtı değilsiniz'

İç ve dış politikasında İslam'a yönelik benimsedikleri düşmanca tutumla bilinen Fransa'da skandal üzerine skandal yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında İslam'a yönelik küstah ifadeler kullanan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'e gelen tepki şoke etti.
FAŞİST LİDERE HÜKÜMET "DESTEĞİ"
France 2 kanalında yayınlanan "Vous avez la parole" programında, "İslam'ın tüm çeşitlerine, pratiğine, yayılışına savaş açıyorum. İslam'ı tüm yönleriyle yasaklamak istiyorum. Devletin tüm imkanları seferber edilerek saldırılmalı ve yok edilmeli." ifadelerini kullanana Le Pen, büyük tepki çekmişti.
İslam'a karşı kullandığı hadsiz ifadeler nedeniyle Müslümanların haklı tepkisine uğrayan Le Pen'e, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'den olay yaratan yanıt geldi.
İSLAM'A KARŞI DÜŞMANLIĞI ARTIRMA İMASI
Aynı programda Le Pen'den sonra söz alan Darmanin, Le Pen'i yeterince İslam karşıtı olmamak"la suçladı. Le Pen'in hadsiz ifadelerinin ardından söz alan Darmanin, "Anlaşılan dinler üzerinde yasa düzenlememeye hazırsınız ve İslam'ın bir sorun teşkil etmediğini söylüyorsunuz. Çok ileri gittiniz. Seçmenleriniz hayal kırıklığı yaşayacak." ifadelerini kullandı.
İslam'da "mezhepsel bir sapma" olduğunu söyleyen Fransız İçişleri Bakanı, Le Pen'in skandal ifadelerine karşılık "Ben bile İslam'a karşı sizden daha sert davranıyorum." yanıtını verdi.
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'den İslam'a küstah saldırı! "Yasaklamak istiyorum" | Video
Le Pen'in "İslam'a saldırmayı planlamıyorum. Fransız değerlerine kuvvetli şekilde bağlıyım, toplanma ve din özgürlüğünü tamamen korumak istiyorum." yanıtını vermesinin ardından yeniden söz alan Darmanin'in girdiği İslam karşıtlığına dair küstah ağız dalaşı, izleyicileri de şoke etti.
FRANSIZ HÜKÜMETİNİN İSLAM KARŞITLIĞI YARIŞI
Canlı yayında adeta "Kim daha çok İslam karşıtı?" yarışına giren Fransız politikacıların faşist ve İslam karşıtı beyanları, ülkenin her kademesini sarmış İslam düşmanlığını da gözler önüne serdi.Son dakika: Fransız lider Marine Le Pen’den İslam’a küstah saldırı! ‘Yasaklamak istiyorum’