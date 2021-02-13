Köpeğe kalan miras dudak uçuklattı! O servetin sahibi oldu

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir köpeğe vefat eden sahibinden 5 milyon dolar miras kaldığı bildirildi. ABD basınında yer alan haberlere göre 2020'nin son günlerinde ölen iş adamı Bill Doris'in, Border Collie cinsi 8 yaşındaki köpeği Lulu'ya küçük bir servet bıraktığı ortaya çıktı.
BAKIM MASRAFLARI İÇİN 5 MİLYON DOLAR BIRAKTI
Vasiyetinde, kendisinin ölümünden sonra en iyi şekilde bakılması için Lulu'ya 5 milyon dolar bıraktığı öğrenilen, 84 yaşında vefat eden Doris, böylece köpeğini dünyanın sayılı zengin köpekleri arasına soktu.
Doris, vasiyetinde, mirasının Lulu'nun bakım masrafları için harcanmasını ve bu amaçla köpeğin bakıcısı 88 yaşındaki Martha Burton'a her ay makul miktar ödeme yapılmasını istedi.
BAKICISI HARCAMALARIN KÖPEK İÇİN OLDUĞUNU BELİRTMEK ZORUNDA
Lulu'nun bakıcısı Burton, yerel bir televizyon kanalına verdiği röportajda, bir köpeğe 5 milyon dolar harcayıp harcayamayacağını bilmediğini ancak bunu denemek istediğini söyledi.
Burton, vasiyet gereği, Lulu'nun resmi bakıcısı olarak seçildi ve köpeğin bakımı ile ilgili herhangi bir "makul" maliyetin geri ödenmeden önce ibraz edilmesi gerekecek.
Lulu'yla birlikte yaşamaktan mutluluk duyduğunu belirten Burton, köpeğin servetinin umurunda olmadığını, artık kendisini daha güvende hissettiğini açıkladı.