Köpeğe kalan miras dudak uçuklattı! O servetin sahibi oldu

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir köpeğe vefat eden sahibinden 5 milyon dolar miras kaldığı bildirildi. ABD basınında yer alan haberlere göre 2020'nin son günlerinde ölen iş adamı Bill Doris'in, Border Collie cinsi 8 yaşındaki köpeği Lulu'ya küçük bir servet bıraktığı ortaya çıktı.

BAKIM MASRAFLARI İÇİN 5 MİLYON DOLAR BIRAKTI

Vasiyetinde, kendisinin ölümünden sonra en iyi şekilde bakılması için Lulu'ya 5 milyon dolar bıraktığı öğrenilen, 84 yaşında vefat eden Doris, böylece köpeğini dünyanın sayılı zengin köpekleri arasına soktu.