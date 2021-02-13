‘Miçotakis’in açıklamaları tahrikkâr’

CumhurbaşkanlığıSözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesinde S-400, CAATSA yaptırımları, F-35 sorunu, FETÖ elebaşı ile ilgili konuları ele aldıklarını belirterek, "ABD, PYD ve YPG'ye verdiği desteği sonlandırmalıdır. FETÖ'nün oradaki faaliyetlerine artık bir 'dur' demelidir" dedi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ziyarette bulunup, Türk askeri varlığını "işgal" olarak tanımlamasının da tahrikkâr bir açıklama olduğunu belirten Kalın, "Artık iki devletli çözümü konuşmamız lazım" diye konuştu. Kalın, PKK'nın Sincar'dan tamamen çıkarılmasıyla ilgili olarak da "Gelebilecek tehditlere karşı ön alıcı tedbirler hayata geçirildiğini, Sincar Operasyonu'nun da ihtimal dışı olmadığını" belirtti. Libya'da geçici hükümetin kurulmuş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kalın, "Biz bundan sonra da bu geçici hükümetin çalışmalarına destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.ABD'ye daha önce S-400'lerin NATO savunma sistemine entegre edilmeyeceği için kaygılarını ortadan kaldıracak bir modelin birlikte geliştirilebileceği önerisinde bulunduklarını aktaran Kalın şunları kaydetti: "Ama giderek mesele S-400'lerin F-35'lere bir güvenlik riski oluşturacağından ziyade 'Neden Rusya ile böyle bir angajmana girdiniz, niye Rusya ile böyle bir alışveriş yapıyorsunuz', meselenin özünde bu var. Rusya ile de birçok konuda anlaşamıyoruz. Ama bütün bu ayrışmalara rağmen yönetebildiğimiz bir ilişki var."Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu "Dostluk Forumu" ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Fransa, Irak ve Ürdün de davet edildi. Türkiye ise diplomasinin yürütüldüğü bir dönemde atılan bu adımı net şekilde eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan-Rum ikilisinin, Avrupa Birliği'nin (AB) aday ülke Türkiye ile oluşturmaya çalıştığı olumlu gündemi engellemeye çalışmaları ve başkalarından medet umarak siyaset yapmasının bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiğini bildirdi. Aksoy, "Yunanistan ve Rum kesimini aklıselime davet ediyoruz" dedi.