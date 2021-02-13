NASA’nın yayınladığı görüntüler şoke etti! Amazon’da altın nehirler ortaya çıktı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yayınladığı fotoğraflar ile Peru'daki Amazon yağmur ormanlarında yasa dışı altın madenciliğinin ürkütücü boyutlarını ortaya çıkardı.

DEVASA ALTIN ÇUKURLARI

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yayınladığı fotoğrafla Peru'daki yasa dışı altın madenciliğinin boyutlarını ortaya koydu. Uzay dairesi, kameraya yansıyan ve "altın nehirleri" şeklinde nitelendirilen bölgelerin ruhsatsız madenciler tarafından açılan çukurlar olduğunu ifade etti.