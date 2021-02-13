Son dakika haberi: İsveç kaybolan Subay Deniz Arda için seferber oldu! Binlerce İsveçli...

Son dakika haberi... İsveç'te esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Türk asıllı Deniz Arda binlerce asker ve gönüllüler tarafından 3 aydır her yerde aranıyor. İsveç'te subay olarak görev yapan Deniz Arda için açılan "Deniz Arda försvunnen - hjälp oss hitta honom" (Deniz Arda kayboldu. Onu bulmamıza yardım et) hesabına üye olan binlerce İsveçli, genç subayın düzenli olarak koşu yaptığı Sörmlands parkurundaki arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.