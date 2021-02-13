Son dakika haberi: İsveç kaybolan Subay Deniz Arda için seferber oldu! Binlerce İsveçli...

Son dakika haberi... İsveç'te esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Türk asıllı Deniz Arda binlerce asker ve gönüllüler tarafından 3 aydır her yerde aranıyor. İsveç'te subay olarak görev yapan Deniz Arda için açılan "Deniz Arda försvunnen - hjälp oss hitta honom" (Deniz Arda kayboldu. Onu bulmamıza yardım et) hesabına üye olan binlerce İsveçli, genç subayın düzenli olarak koşu yaptığı Sörmlands parkurundaki arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.
İSVEÇ ORDUSU İÇİN ÇOK ÖZEL BİR İSİM
Deniz Arda, İsveç silahlı kuvvetlerinin en seçkin askerleri arasında gösterilen, ordudaki kutup soğuğu ve kutup karanlığında verilen her türlü komanda eğitimini başarıyla tamamlayarak Deniz Komando Okulu Komutanlığı'na komutan olarak terfi almıştı. 3 ay önce Stockholm'de bir spor salonunda antrenman yapan Deniz Arda, daha sonra Nacka bölgesinde 80 km'lik bir koşuya çıkacağı sırada esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu.
SÜPERMARKET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Binlerce asker ve polis 13 Kasım'dan bu yana Deniz Arda'yı her yerde arasa da sonuç alamadı. Genç subayın kaybolmadan bir gün önce Södermalm'daki spor salonunu ziyaret ettikten sonra girdiği süpermarketin güvenlik kamerası kayıtlarında görüldü. Ancak alışverişin ardından nereye gittiğine dair hiçbir iz bulunamadı.
TÜM ÜLKE SEFERBER OLDU
Başarılı askerin evinde yapılan aramalarda ise cep telefonu, kimliği ve koşuya çıkmak için hazırladığı sırt çantasının masasında durduğu tespit edilirken, genç subayın bulunması için adeta tüm İsveçliler seferber oldu. Özellikle arama çalışmalarının yoğunlaştığı Stockholm'ün Nacka bölgesinde bulunan koşu parkurunda yoğunlaşan binlerce gönüllünün sosyal medya hesaplarından açtığı "Deniz Arda försvunnen" grubuna kısa sürede 34 bin 300 kişi üye oldu.
Binlerce gönüllü her sabah yüzlerce kilometrelik alanda Deniz Arda'yı ararken, bazı gönüllüler bölgede afiş asıyor, bazıları evlerindeki yazıcılarda afiş basıyor, bazıları ise sabahın erken saatlerinde başlayan arama çalışmalarında çorba dağıtıyor. Arama çalışmalarının bir bölümü Tyresta Nationalpark'a kaydırılırken Deniz Arda'nın bulunması için 40 bin mesaj atıldı.
"UMUDUMUZU KAYBETMEDİK"
Hiç bir zaman umudunu kaybetmediğini söyleyen baba Yüksel Arda, "Oğlum İsveç Ordusu için çok önemli bir pozisyonda, aynı zamanda özel yetiştirilmiş bir komando. Şuan Stockholm'de Deniz Kuvvetlerine ait bir askeri okulun müdürü. Kaybolmadan bir gün sonra pazar günü İsveç'in kuzeyinde bir kasabaya 50 askerle gidip eğitim verecekti. Fakat uçağa binmemiş." diye konuştu.