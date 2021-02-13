Son dakika: İtalya’da başbakan değişikliği! Süper Mario göreve başlıyor

Koronavirüs salgınının en çok hasar verdiği ülkelerden biri olan İtalya, on yıllardır en kötü ekonomik krizini yaşadığı ve Draghi'nin Avrupa Birliği'nin en üst görevlerinde deneyime sahip bir ekonomist ve İtalya Merkez Bankası'nın eski yöneticisi olarak ekonomiyi kalkındırması bekleniyor.