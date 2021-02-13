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Son dakika: ’da başbakan değişikliği! göreve başlıyor

Son dakika haberleri… 'da Başbakan ve hükümetinin istifa etmesinin ardından başa geçeceği açıklanan  ‘' lakaplı eski (ECB) Başkanı göreve hazır. Euro bölgesinde mali krizin sürdüğü bu dönemde "Euro'yu kurtaran kişi" olarak anılan ve finans piyasasında oldukça önemli bir isim olan Draghi, bugün yemin ederek göreve başlayacak.

DHA
Giriş Tarihi: 13.2.2021 13:17 Son Güncelleme: 13.2.2021 13:35 ABONE OL
Son dakika: İtalya’da başbakan değişikliği! Süper Mario göreve başlıyor

Son dakika haberi... İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, eski başbakan Giuseppe Conte'nin istifasının ardından yeni başbakan olarak belirlediği eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, görevi devralıyor. 'Süper Mario' video oyundaki baş karakterle anılan Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, hükümeti kurdu. Draghi ve kabinesinin, bugün yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

BUGÜN YEMİN EDECEK

İtalya'da geçen ay bir önceki yönetimin çöküşünün ardından önde gelen siyasi partilerin neredeyse tamamının desteğini alan Maria Draghi, İtalya Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra yönetime gelecek kabinesini açıklamıştı. Draghi ve kabinesinin bugün yemin etmesi bekleniyor.

Koronavirüs salgınının en çok hasar verdiği ülkelerden biri olan İtalya, on yıllardır en kötü ekonomik krizini yaşadığı ve Draghi'nin Avrupa Birliği'nin en üst görevlerinde deneyime sahip bir ekonomist ve İtalya Merkez Bankası'nın eski yöneticisi olarak ekonomiyi kalkındırması bekleniyor.

NEDEN "SÜPER MARİO"?

Eski Başbakan Matteo Renzi İngiliz basınına yaptığı açıklamada "Mario Draghi, Avrupa'yı kurtaran İtalyan'dı ve bence İtalya'yı kurtarabilecek Avrupalı oldu" ifadelerini kullandı. 2012 yılında Euro bölgesi krizinin zirvesinde Avrupa Merkez Bankası başkanı olarak krizin seyrini değiştiren bir konuşma yaptı ve Avrupa Merkez Bankası'nın "Euro'yu korumak için ne gerekiyorsa yapılacak. İnanın bana bu yeterli" sözü verdi.

Bu ve izleyen politikalar, İtalya dahil borçlu Euro bölgesi üyelerinin borçlanma maliyetlerinde sürekli bir düşüşe yol açtı ve ona "Süper Mario" lakabını kazandırdı.

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Son dakika: İtalya’da başbakan değişikliği! Süper Mario göreve başlıyor
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