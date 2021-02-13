Son dakika: Somali’de şiddetli patlama!

Son dakika haberi… Somali'de şiddetli bir patlama meydana geldiği bildirildi. Yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre ülkenin Mogadişu kentinde bulunan parlamento binasının dışında meydana gelen patlamada birçok kişi hayatını kaybetti.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Meydana gelen patlamada ölü ve yaralı sayıları henüz netlik kazanmazken, patlamanın, başkanlık sarayına olan yakınlığı sebebiyle ülke genelinde panik dalgasına yol açtığı bildirildi.
Polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, parlamento binasının önündeki bir araç içine yerleştirildiği düşünülen bomba, yerel saatle 9 sularında infilak etti.
BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLADI
Hükümet yetkilileri, bomba yüklü aracın, milletvekilleri ve ülkenin ileri gelenleri tarafından sıkça tercih edilen Wehliye Oteli'nin önündeki güvenlik kontrol noktasından hızla geçtiğini, polis memurları tarafından fark edildikten sonra durdurulmak istendiğini, yaşanaN kovalama sonrasında parlamemto binası önünde infilak ettiğini açıkladı.
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