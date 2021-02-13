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Son dakika: ’de şiddetli !

Son dakika haberi… 'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında bomba yüklü bir araç infilak etti. Yaşanan şiddetli patlamanın ardından olay yerinde hayatını kaybedenler olduğu söylendi. Çok sayıda yaralının da bulunduğu belirtilirken, bomba yüklü aracın hedefinin başkanlık sarayı olabileceğinden bahsedildi.

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Giriş Tarihi: 13.2.2021 11:03 Son Güncelleme: 13.2.2021 11:29 ABONE OL
Son dakika: Somali’de şiddetli patlama!

Son dakika haberi… Somali'de şiddetli bir patlama meydana geldiği bildirildi. Yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre ülkenin Mogadişu kentinde bulunan parlamento binasının dışında meydana gelen patlamada birçok kişi hayatını kaybetti.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Meydana gelen patlamada ölü ve yaralı sayıları henüz netlik kazanmazken, patlamanın, başkanlık sarayına olan yakınlığı sebebiyle ülke genelinde panik dalgasına yol açtığı bildirildi.

Polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, parlamento binasının önündeki bir araç içine yerleştirildiği düşünülen bomba, yerel saatle 9 sularında infilak etti.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLADI

Hükümet yetkilileri, bomba yüklü aracın, milletvekilleri ve ülkenin ileri gelenleri tarafından sıkça tercih edilen Wehliye Oteli'nin önündeki güvenlik kontrol noktasından hızla geçtiğini, polis memurları tarafından fark edildikten sonra durdurulmak istendiğini, yaşanaN kovalama sonrasında parlamemto binası önünde infilak ettiğini açıkladı.

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Son dakika: Somali’de şiddetli patlama!
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