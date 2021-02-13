Sorumsuz ithamlar

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un tepkisinin ardından TBMM Türkiye- ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu da ABD'deki bir grup senatörün Başkan Joe Biden'a gönderdikleri Türkiye karşıtı mektuba cevaben bir bildiri yayımladı. 59 AK Parti, 15 CHP, 11 MHP ile 2 İYİ Parti olmak üzere toplam 87 vekilin imzasını taşıyan bildiride, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bugüne millet iradesini kayıtsız şartsız hakim kılmış, tam bağımsız, vatandaşları arasında ırk, renk ayrımı yapmayan modern bir demokratik hukuk devleti olduğunu halen idrak edemeyen bir kısım siyasetçilerin dost ve müttefiklerimiz arasında mevcudiyeti şaşırtıcıdır" ifadesine yer verildi.ABD Senatosu'nun bazı üyelerinin ABD Başkanı Joe Biden'a 9 Şubat'ta gönderdikleri mektubun, Türkiye'ye karşı sergilenen, sonuçsuz kalmaya mahkum beyhûde ve müttefiklik zihniyetiyle çelişen hasmane girişimlerin son örneği olduğu belirtilen bildiride, şöyle devam edildi: "İmzacı senatörlerin ülkemizin iç ve dış politikasını hedef alan mesnetsiz ve sorumsuz ithamları, ABD ile stratejik ortaklığımız ve NATO çatısı altındaki müttefikliğimizle hiçbir surette bağdaşmamaktadır. ABD Kongresi'ni basan protestocuları 'terörist' ilan edenlerin; Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM'yi savaş uçakları ile bombalamış, tanklar ile vatandaşlarımızı şehit etmiş FETÖ'nün, haklarında çok sayıda kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan üyeleri ve propagandacılarını, 'insan hakları savunucusu' kisvesi altında masumlaştırmaya çalışmaları içinde bulunulan derin çelişkiyi göstermektedir."50'den fazla ABD'li senatör, Joe Biden'a mektup yazarak Türkiye'ye baskı uygulama çağrısında bulunmuştu. Mektupta FETÖ'cü Enes Kanter'in de ismi geçiyordu. TBMM'den yayımlanan bildiride ise bu tür girişimlerin Türkiye- ABD ilişkilerine fayda değil zarar getirdiğine dikkat çekildi.TBMM'den yayımlanan bildiride "İmzacı senatörlerin FETÖ'nün iftiralarına payanda olmaları, ABD makamlarının 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle hiçbir ilgilerinin olmadığına yönelik beyanlarının samimiyetine gölge düşüren ikiyüzlü bir tutumdur" ifadesine yer verildi.TBMM bildirisinde, "Türkiye'de 40 bin vatandaşın katili, eli kanlı terör örgütü PKK ve lider kadrosu aynı olan Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'ye karşı yürüttüğümüz mücadelenin DEAŞ'a karşı ortaklaşa yürüttüğümüz mücadele kadar gerekli ve meşru olduğunu görmeleri de haklı beklentilerimiz arasındadır" denildi.