ABD’de Kongre, baskındaki tutumu nedeniyle polise madalya vermeyi planlıyor

ABD'de Kongre baskını sırasında Senatör Mitt Romney'i ve diğerlerini güvenli bir yere götüren Kongre polis memuru Eugene Goodman'a 'Kongre Altın Madalyası' verilmesini içeren yasa, Senato tarafından onaylandı.

Amerikan kolluk kuvvetleri ve ABD Ordusu emektarı Eugene Goodman, 6 Ocak'taki eski ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre baskını sırasında Senatör Mitt Romney'i ve diğerlerini güvenli bir yere götürerek isyancılardan uzaklaştırmıştı. Senato, Goodman'a başarısı nedeniyle Kongre'nin verebileceği en yüksek onur madalyası olduğu ifade edilen 'Kongre Altın Madalyası' verilmesi için yasayı oybirliğiyle onayladı.

'GÖRÜNTÜLERİ GÖRENE KADAR HAYATIMI KURTARDIĞINI BİLMİYORDUM'

Goodman'ın, Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney'i farkında olmadan baskıncıların toplandığı yere doğru yol alırken güvenli yere doğru yönlendirdi. Senatör Romney basına yaptığı açıklamada "Memur Goodman beni doğru yöne götürmek için ve orada olduğu için gerçekten çok şanslıydım" dedi. Romney, ayrıca görüntüleri görene kadar Goodman'In hayatını kurtardığından habersiz olduğunu vurguladı.

Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer, "Hepimiz Eugene Goodman'ın Kongre'nin verebileceği en yüksek onuru hak ettiği konusunda hemfikir olabiliriz" dedi. Ayrıca Schumer, Goodman'ın 'kaos ortasındaki öngörüsünü ve başkalarının güvenliğine ulaşabilmesi için kendisini isyancıların öfkesinin hedefi haline getirmeyi göze aldığına' dikkat çekti.

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