Almanya böcekleri koruma yasası çıkarıyor

Almanya'da hükümet, böcekleri korumak amacıyla hazırladığı yasa paketiyle doğal koruma alanlarını genişletiyor, ışık kirliliğine ve pestisit kullanımına yeni kurallar getiriyor. Yasal düzenleme pestisit kullanımını önce sınırlandırmayı, glifosatı da 2023 sonu itibarıyla tamamen yasaklamayı öngörüyor. Böcek ve kuşlar için tehlikeli ışık kaynakları ve lambalar yerine doğaya uygun veya korumalı olanların tercih edilmesi planlanıyor. Sokak lambalarının özellikle gece faal olan böceklerle kuşların ve yarasaların korunması amacıyla kademeli şekilde değiştirilmesi öngörülüyor. Yasayla, biyolojik çeşitliliğe sahip yeşil alanlar, farklı tür ve yaştan çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu ve dip dibe yetiştirilmediği, toprağının da yeşillendirildiği meyve bahçeleri ile doğal taştan örülmüş setler ve kuru yapı temelli duvarların da böcek ve bitkilerin yaşam ortamı görülüp biyotoplar olarak koruma altına alınması planlanıyor ve bunu uygulayanların ödüllendirilmesi hedefleniyor.