DSÖ'den son dakika raporu: Koronavirüs çok daha önce çıkmış olabilir! Binlerce insanda...

DSÖ misyonunun baş müfettişi Peter Ben Embarek verdiği bir röportajda, araştırmacıların KOVİD-19 salgınının 2019 yılında bildirilenden çok fazla insana bulaştığına dair birkaç işaretini bulduğunu söyledi. Ekip ayrıca, ilk enfekte olan hasta olduğu söylenen Çinli ile konuşma şansı buldu. Bu kişinin 40'lı yaşlarında, seyahat geçmişi olmayan bir ofis çalışanı olduğu ve 8 Aralık'ta enfekte olduğu bildirdi.
DSÖ'nün uzun zamandır beklenen Çin'deki araştırmasında toplanan daha ayrıntılı verilerin yavaş ortaya çıkması, koronavirüsün Aralık ortasında açıklanan ilk vakalardan çok daha önce Çin'de yayılmış olabileceği endişelerini artırıyor..
Wuhan'dan İsviçre'ye yeni dönen Embarek şunları söyledi: "Virüs Wuhan'da Aralık ayında yaygın olarak dolaşıyordu ki bu yeni bir bulgu".
DSÖ gıda güvenliği uzmanı, Çinli bilim adamları tarafından Aralık 2019'da Wuhan'da ve çevresinde 174 koronavirüs vakası bildirilmesi ile salgından haberdar olduklarını söyledi. Bunlar arasından yüz kişinin laboratuvar testleriyle ve 74'ünün de şikayetlerle geldiği hastanede klinik teşhis ile tespit edildiği paylaşıldı.
Embarek, bulgulardan elde ettikleri sonuçların, o dönemde koronavirüsün 1000'den fazla insanı vurmuş olabileceği anlamına geldiğini söyledi.
"O zamandan beri bunun için herhangi bir modelleme yapmadık. Ama biliyoruz ki büyük rakamlara göre... enfekte olmuş nüfusun yaklaşık %15'i ağır vakalara dönüştü ve büyük çoğunluğu hafif vakalardı" dedi.