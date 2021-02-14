DSÖ'den son dakika raporu: Koronavirüs çok daha önce çıkmış olabilir! Binlerce insanda...

DSÖ misyonunun baş müfettişi Peter Ben Embarek verdiği bir röportajda, araştırmacıların KOVİD-19 salgınının 2019 yılında bildirilenden çok fazla insana bulaştığına dair birkaç işaretini bulduğunu söyledi. Ekip ayrıca, ilk enfekte olan hasta olduğu söylenen Çinli ile konuşma şansı buldu. Bu kişinin 40'lı yaşlarında, seyahat geçmişi olmayan bir ofis çalışanı olduğu ve 8 Aralık'ta enfekte olduğu bildirdi.

DSÖ'nün uzun zamandır beklenen Çin'deki araştırmasında toplanan daha ayrıntılı verilerin yavaş ortaya çıkması, koronavirüsün Aralık ortasında açıklanan ilk vakalardan çok daha önce Çin'de yayılmış olabileceği endişelerini artırıyor..