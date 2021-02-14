Hz. Muhammed’e hakaret suç sayılsın: 124 bin imza topladı

Hollanda'da Müslümanların kurduğu NIDA Partisi, Hz. Muhammed'e hakaret edilmesinin suç sayılması ve cezalandırılması için toplanan 124 bin imzalı dilekçeyi temsil eden bir panoyu Hollanda Parlamentosu'nun bulunduğu Binnenhof meydanındaki Şövalye salonunun kapısına astı. NIDA Partisi milletvekili adayı Nurullah Gerdan, yaklaşık 50 kişi ile salavatlar getirerek dilekçeyi temsil eden pano ile birlikte 17 Mart genel seçimlerinden sonra gelecek yeni hükümete çağrı yapmak ve dikkat çekmek için yürüdüklerini söyledi. Geçen yıl Fransa'da Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaretinden sonra Temsilciler Meclisi'nde oturum düzenlenip yasa çıkarılması için imza topladıklarını söyleyen Gerdan, "Genelde bir konu hakkında en az 40 bin imzalı dilekçe meclise sunulduğunda oturum düzenleniyor fakat biz yaklaşık 125 bin imza toplamamıza rağmen bu yapılmadı. Hatta dilekçe meclis tarafından kabul edilmedi" dedi.