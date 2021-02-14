İslam karşıtlığında yarıştılar

Ülkedeki Müslümanlara karşı hayatın her alanında insan haklarını hiçe sayan yasaklar getiren, 10 yaşındaki çocuklara bile terörist muamelesi yapan ya da camileri tek tek kapatan Fransa'da İslam karşıtlığı çirkin bir yarış haline döndü. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'i "yeteri kadar İslam karşıtı olmamak"la suçladı.Bakan Darmanin, France 2 kanalındaki tartışma programında, "Anlaşılan dinler üzerinde yasa düzenlememeye hazırsınız ve İslam'ın bir sorun teşkil etmediğini söylüyorsunuz. Çok ileri gittiniz. Seçmenleriniz hayal kırıklığı yaşayacak" ifadelerini kullandı. "İslam'da mezhepsel sapma" olduğunu iddia eden Darmanin, "(İslam'a karşı) Sizden daha sert davranıyorum" dedi. Suçlama karşısında şaşıran Le Pen, Darmanin'e verdiği cevapta, diğer dinlere olduğu gibi İslam'a da saldırmayı planlamadığını belirterek, "Fransız değerlerine kuvvetli şekilde bağlıyım, toplanma ve din özgürlüğünü tamamen korumak istiyorum" diye konuştu. Le Pen'in bu itirazını kabul etmeyen Darmanin, "Bir tarafta İslam diğer tarafta Müslüman Kardeşler ve Selefiliğin olduğunu dile getirmemek gerekiyor" ifadesini kullandı.YABANCI ve İslam karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı muhalif liderin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sağ kolu olarak görülen Darmanin tarafından bu şekilde suçlanması, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı Twitter kullanıcıları, "aşırı sağcı parti liderinin bile Fransız hükümetine göre yeterince İslamofobik olamadığını" belirtti.Fransız İçişleri Bakanı Gerald Darmanin daha önce de ülkede en çok cami kapatanın kendileri olduğunu söyleyerek övünmüştü. Ülkede Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden bu yana son 3 yılda 43 caminin kapatıldığını ifade eden Gerald Darmanin, Macron'un önceki cumhurbaşkanlarından daha fazla camiyi ibadete kapattığını söylemişti.