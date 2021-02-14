Japonya 7.3’lük depremle sarsıldı

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamada, depremin Fukuşima açıklarında 60 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi. Deprem, Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da hissedildi. Fukuşima kıyılarında dalgalanmaların yaşandığı ifade edilen açıklamada, tsunami tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Deprem sonrası, Miyagi ve Fukuşima'da 20'den fazla kişinin yaralandığı, 950 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi. Elektrik kesintisi sebebiyle hızlı tren faaliyetleri durduruldu.