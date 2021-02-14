Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Japonya'da 7.3 şiddetindeki depremin ardından bir deprem daha...

'da 7.3 şiddetindeki depremin ardından bir daha...

'yı dün 7.3 şiddetinde vuran depremin ardından en az 124 kişinin yaralandığı, 900 bin evin elektriksiz kaldığı ve bazı tren seferlerinin askıya alındığı açıklanmıştı. 7.3 şiddetinde depremin vurduğu Japonya, bir kez daha sarsıldı. eyaletinde 5.2 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi.

İHA
Giriş Tarihi: 14.2.2021 12:00 ABONE OL
Japonya'da 7.3 şiddetindeki depremin ardından bir deprem daha...

Japonya'nın Fukushima eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

BİR DEPREM DAHA

Dün 7.3 büyüklüğündeki depremin vurduğu Japonya'da yeni bir sarsıntı daha yaşandı. Japonya meteoroloji ajansı, Fukushima eyaletinde yerin 50 kilometre derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremle ilgili yaralanma ve can kaybı bildirilmedi.

Dün Japonya'yı vuran 7.3 büyüklüğündeki depremde en az 124 kişinin yaralandığı, 900 bin evin elektriksiz kaldığı ve bazı tren seferlerinin askıya alındığı açıklanmıştı.

Son dakika: Japonya'da 7.1'lik deprem! Tsunami tehlikesi...

ARKADAŞINA GÖNDER
Japonya'da 7.3 şiddetindeki depremin ardından bir deprem daha...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA