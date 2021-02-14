Japonya'da 7.3 şiddetindeki depremin ardından bir deprem daha...

Japonya'nın Fukushima eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

BİR DEPREM DAHA

Dün 7.3 büyüklüğündeki depremin vurduğu Japonya'da yeni bir sarsıntı daha yaşandı. Japonya meteoroloji ajansı, Fukushima eyaletinde yerin 50 kilometre derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremle ilgili yaralanma ve can kaybı bildirilmedi.

Dün Japonya'yı vuran 7.3 büyüklüğündeki depremde en az 124 kişinin yaralandığı, 900 bin evin elektriksiz kaldığı ve bazı tren seferlerinin askıya alındığı açıklanmıştı.

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