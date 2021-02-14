Koronavirüs ile mücadelede dev fark! Hollanda'da aşı merkezleri kapalı, Türk doktorlar en uzak yerlere gidiyor

HOLLANDA'DA KIŞ SEBEBİYLE AŞI MERKEZLERİ KAPALI

Yayınlanan haberde, Hollanda'da kış şartları sebebiyle bazı koronavirüs aşısı ve test merkezlerinin kapalı olduğunu ancak Türkiye'de aynı şartların geçerli olduğunu buna rağmen Türk doktorların en uzak yerleşimlere de giderek aşı yaptığı ifade edildi.