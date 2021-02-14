Son Dakika: 9.0 büyüklüğünde deprem üreten fay hattında... Son deprem ile yine sallandılar!

Başbakan Yoshihide Suga, Pazar sabahı itibariyle deprem nedeniyle herhangi bir ölüm bildirilmediğini söyledi. Ancak eyalet yayın kuruluşu NHK'ye göre 100'den fazla kişi yaralandı. Deprem, Fukuşima bölgesinde neredeyse bir milyon haneyi elektriksiz bıraktı ve yolların kapatılmasına ve tren seferlerinin askıya alınmasına neden oldu. Bölgede yaşayanlar artçı sarsıntılara hazırlanırken, bölgede meydana gelen heyelan Fukushima Eyaleti boyunca uzanan bir ana arterin ulaşıma kapanmasına neden oldu.
Japonya'nın meteoroloji servisi depremin büyüklüğünü ilk başta 7,1 olarak değerlendirmesinin ardından 7,3 olarak revize etti, ancak tsunami tehlikesi olmadığını söyledi.
Büyük Tokyo bölgesi, saat 23: 08'den itibaren yaklaşık 30 saniye boyunca depremi hissetti, ancak sarsıntı en güçlü şekilde Fukushima ve Miyagi'de hissedildi.
Deprem, 2011'de Japonya'yı adeta savaş alanına çeviren ve 16.000'den fazla insanı öldüren 8,9 büyüklüğündeki çok daha güçlü deprem ve tsunaminin bir hatırlatıcısı olarak yorumlandı. Fukuşima'daki müteakip nükleer felaketten sonra, 164.000 kişi tesisin çevresinden kaçtı veya tahliye edildi.
Tokyo Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nde profesör olan Takashi Furumura, bu büyüklükteki bir depremi iki veya üç gün içinde benzer ölçekte başka bir depremin takip edebileceği konusunda uyardı.
Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin merkez üssünün Fukuşima kıyılarından yaklaşık 60 kilometre açıklıkta ve yaklaşık 34 mil derinlikte olduğunu söyledi. Karada hissedilen en yüksek büyüklük ise 6.0 olarak ölçüldü.
Bir basın toplantısında konuşan meteoroloji ajansı yetkilisi Noriko Kamaya, sakinlerin önümüzdeki günlerde 6'ya kadar güçlü artçı sarsıntılara hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi. Kamaya, cumartesi gecesi depremini 2011 depreminin artçı şoku olarak nitelendirdi.
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