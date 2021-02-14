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Son Dakika: 9.0 büyüklüğünde deprem üreten fay hattında... Son deprem ile yine sallandılar!

Gelen son dakika haberine göre büyük bir deprem Cumartesi gecesi doğu 'da geniş bir alanı salladı ve merkez üssü yaklaşık 10 yıl önce meydana gelen bir deprem ve tsunaminin ardından üç nükleer reaktörün eridiği kıyılarına yakın bir kırık olarak açıklandı. Deprem sonrası artçı sarsıntılar da meydana gelirken, bir ana yol heyelan düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. İşte, yaşanan son depreme ilişkin çarpıcı detaylar...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 14.2.2021 14:48 Son Güncelleme: 14.2.2021 15:11 ABONE OL
Son Dakika: 9.0 büyüklüğünde deprem üreten fay hattında... Son deprem ile yine sallandılar!

Başbakan Yoshihide Suga, Pazar sabahı itibariyle deprem nedeniyle herhangi bir ölüm bildirilmediğini söyledi. Ancak eyalet yayın kuruluşu NHK'ye göre 100'den fazla kişi yaralandı. Deprem, Fukuşima bölgesinde neredeyse bir milyon haneyi elektriksiz bıraktı ve yolların kapatılmasına ve tren seferlerinin askıya alınmasına neden oldu. Bölgede yaşayanlar artçı sarsıntılara hazırlanırken, bölgede meydana gelen heyelan Eyaleti boyunca uzanan bir ana arterin ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Son Dakika: 9.0 büyüklüğünde deprem üreten fay hattında... Son deprem ile yine sallandılar!

'nın meteoroloji servisi depremin büyüklüğünü ilk başta 7,1 olarak değerlendirmesinin ardından 7,3 olarak revize etti, ancak tsunami tehlikesi olmadığını söyledi.

Son Dakika: 9.0 büyüklüğünde deprem üreten fay hattında... Son deprem ile yine sallandılar!

Büyük Doğu depremi ve nükleer felaketi olarak bilinen depremin 10'uncu yıldönümünden bir aydan biraz daha kısa bir süre önce yaşanan bu deprem, kuzeyden batı Japonya'daki Chugoku bölgesine kadar uzanan bir alanı salladı.

Son Dakika: 9.0 büyüklüğünde deprem üreten fay hattında... Son deprem ile yine sallandılar!

Büyük Tokyo bölgesi, saat 23: 08'den itibaren yaklaşık 30 saniye boyunca depremi hissetti, ancak sarsıntı en güçlü şekilde ve Miyagi'de hissedildi.

Son Dakika: 9.0 büyüklüğünde deprem üreten fay hattında... Son deprem ile yine sallandılar!

Deprem, 2011'de 'yı adeta savaş alanına çeviren ve 16.000'den fazla insanı öldüren 8,9 büyüklüğündeki çok daha güçlü deprem ve tsunaminin bir hatırlatıcısı olarak yorumlandı. Fukuşima'daki müteakip nükleer felaketten sonra, 164.000 kişi tesisin çevresinden kaçtı veya tahliye edildi.

Son Dakika: 9.0 büyüklüğünde deprem üreten fay hattında... Son deprem ile yine sallandılar!

Tokyo Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nde profesör olan Takashi Furumura, bu büyüklükteki bir depremi iki veya üç gün içinde benzer ölçekte başka bir depremin takip edebileceği konusunda uyardı.

Son Dakika: 9.0 büyüklüğünde deprem üreten fay hattında... Son deprem ile yine sallandılar!

Meteoroloji Ajansı, depremin merkez üssünün Fukuşima kıyılarından yaklaşık 60 kilometre açıklıkta ve yaklaşık 34 mil derinlikte olduğunu söyledi. Karada hissedilen en yüksek büyüklük ise 6.0 olarak ölçüldü.

Son Dakika: 9.0 büyüklüğünde deprem üreten fay hattında... Son deprem ile yine sallandılar!

Bir basın toplantısında konuşan meteoroloji ajansı yetkilisi Noriko Kamaya, sakinlerin önümüzdeki günlerde 6'ya kadar güçlü artçı sarsıntılara hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi. Kamaya, cumartesi gecesi depremini 2011 depreminin artçı şoku olarak nitelendirdi.

Son Dakika: 9.0 büyüklüğünde deprem üreten fay hattında... Son deprem ile yine sallandılar!

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Son Dakika: 9.0 büyüklüğünde deprem üreten fay hattında... Son deprem ile yine sallandılar!
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