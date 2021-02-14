Son Dakika: 9.0 büyüklüğünde deprem üreten fay hattında... Son deprem ile yine sallandılar!

Başbakan Yoshihide Suga, Pazar sabahı itibariyle deprem nedeniyle herhangi bir ölüm bildirilmediğini söyledi. Ancak eyalet yayın kuruluşu NHK'ye göre 100'den fazla kişi yaralandı. Deprem, Fukuşima bölgesinde neredeyse bir milyon haneyi elektriksiz bıraktı ve yolların kapatılmasına ve tren seferlerinin askıya alınmasına neden oldu. Bölgede yaşayanlar artçı sarsıntılara hazırlanırken, bölgede meydana gelen heyelan Fukushima Eyaleti boyunca uzanan bir ana arterin ulaşıma kapanmasına neden oldu.