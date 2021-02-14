Son dakika | Aşı olduktan sonra Covid-19 bulaştırılabilir mi? Koronavirüs aşısı olanlar karantinaya girmeli mi? Kritik açıklamalar...

SON DOZ ALINDIKTAN SONRAKİ 3 AY

CDC internet sitelerinde yer alan güncellenmiş kılavuzda, herhangi bir semptom geliştirmedikleri sürece son dozun alınmasından sonraki 3 ay içinde tamamen aşılanmış kişilerin karantinaya girmelerinin gerekli olmadığını belirtti. CDC'ye göre 'tamamen aşılanmış' kavramı, bir kişinin iki dozluk aşının ikinci dozunu veya tek dozluk aşının bir dozunu almasının üzerinden en az iki hafta geçmesini ifade ediyor. Bu durumu karşılamayan kişilerin ise, Covid-19 olduğundan şüphelenilen veya doğrulanmış bir kişiyle temaslı olması halinde mevcut karantina kılavuzunu takip etmesi gerektiği belirtiliyor.