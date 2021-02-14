Son dakika | Aşı olduktan sonra Covid-19 bulaştırılabilir mi? Koronavirüs aşısı olanlar karantinaya girmeli mi? Kritik açıklamalar...

Son dakika haberi... Koronavirüs aşısı olanlar karantinaya girmeli mi? Aşı yaptıranların koronavirüsü bulaştırma riski var mı? ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) internet sitelerinde yer alan kılavuzu güncelleyerek, bu sorulara yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları...
AŞI OLANLAR KARANTİNAYA GİRMELİ Mİ?
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), kriterleri karşılayan Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış kişilerin koronavirüse maruz kalmaları halinde karantinaya girmelerine gerek olmadığını belirtti.
SON DOZ ALINDIKTAN SONRAKİ 3 AY
CDC internet sitelerinde yer alan güncellenmiş kılavuzda, herhangi bir semptom geliştirmedikleri sürece son dozun alınmasından sonraki 3 ay içinde tamamen aşılanmış kişilerin karantinaya girmelerinin gerekli olmadığını belirtti. CDC'ye göre 'tamamen aşılanmış' kavramı, bir kişinin iki dozluk aşının ikinci dozunu veya tek dozluk aşının bir dozunu almasının üzerinden en az iki hafta geçmesini ifade ediyor. Bu durumu karşılamayan kişilerin ise, Covid-19 olduğundan şüphelenilen veya doğrulanmış bir kişiyle temaslı olması halinde mevcut karantina kılavuzunu takip etmesi gerektiği belirtiliyor.
BAŞKALARINA YAYMA RİSKİ...
Tamamen aşılanmış kişilerin koronavirüsü başkalarına yayma riskinin 'hala belirsiz' olduğu belirtilirken; bununla birlikte 'aşılamanın semptomatik Covid-19'u önlediğini gösterdiği, semptomatik ve pre-semptomatik bulaşmanın koronavirüsün yayılmasında tamamen asemptomatik bulaşmadan daha büyük bir role sahip olduğunun düşünüldüğü' ifadelerine yer veriliyor.