81 milyon kişi koronavirüsü yendi

İyileşen sayısı 81 milyon 14'ü geçti. Vaka sayısı 108 milyon 970 bin 592'ye ulaşırken 2 milyon 401 bin 124 kişi öldü.Resmi rakamlara göre 800 binden fazla kişi öldü. En fazla can kaybı ise 116 bin 908 ileİngiltere'de gerçekleşti. AB Sağlık Komiseri Stella Kiriakides, AB bloğunun koronavirüs aşısı için hızlı onay sistemi getireceğini açıkladı.Son 24 saatte 21 bin 231 Kovid-19 vakası tespit edildi.Bir günde 311 can kaybı.Son 24 saatte 218 ölüm.Mutasyonlu virüs ülkenin tamamına yayıldı.BioNTech- Pfizer aşısına onay verdi.3 iç kaynaklı Kovid-19 vakasının bildirilmesinin ardından Auckland şehri için 3'üncü seviye kısıtlama duyuruldu.Son 24 saatte 21'i yerel 30 yeni vaka. Sokağa çıkma yasağı 22 Şubat'a uzatıldı.Tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni vakaSağlık Bakanı Pilar Mazzetti, eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın ülkeye Kovid-19 aşıları gelmeden önce aşı yaptırdığının ortaya çıkması üzerine görevi bıraktı.