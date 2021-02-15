Almanya'da Covid-19’dan ölenlerin sayısı 65 bini aştı

Almanya'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 116 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 65 bin 76'ya yükseldi.

VİRÜSÜN BULAŞMA KATSAYISI 0.88

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 4 bin 426 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 338 bin 987'ye yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 116 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 65 bin 76 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 128 bin 800 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 145 bin 111 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.88 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 439 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 932 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 80.90 olduğu açıklandı. Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 3 milyon 967 bin 246 kişi aşılanırken, 1 milyon 331 bin 573 kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

