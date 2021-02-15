Bakan Çavuşoğlu'ndan Batı'nın iki yüzlü tutumuna tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine Batı'nın sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, gece Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaştığı mesajda, "Batı'nın terörizmle ilgili çifte standardı ve 'benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

PAYLAŞIMDAN 5 SAAT SONRA ABD'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımından yaklaşık 5 saat sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.