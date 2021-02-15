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Bakan Çavuşoğlu'ndan Batı'nın iki yüzlü tutumuna tepki!

Dışişleri Bakanı , Irak'ın bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine karşı sessiz kalmasına tepki gösterdi. Hem Türkçe hem de İngilizce olarak sosyal medya hesabında paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu; "Batı’nın terörizmle ilgili çifte standardı ve 'benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 15.2.2021 09:04 Son Güncelleme: 15.2.2021 09:11 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu'ndan Batı'nın iki yüzlü tutumuna tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine Batı'nın sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, gece Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaştığı mesajda, "Batı'nın terörizmle ilgili çifte standardı ve 'benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

PAYLAŞIMDAN 5 SAAT SONRA ABD'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımından yaklaşık 5 saat sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Batı'nın iki yüzlü tutumuna tepki!
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