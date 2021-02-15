Çöp yığınının altında klasik otomobil buldular

İngiltere'de Dorset bölgesinde 20 yıldır bir garajda bekletilen 1960 model MG MGA spor otomobil çöp yığının altında bulundu. Ocak ayında tahta, plastik, kablolar ve genel evsel atık yığınlarının altından aracın çıkarılmasının ardından söz konusu otomobilin klasik araç müzayedesinde 8-12 bin sterlin (77- 116 bin TL) arasında bir fiyata satılmasının beklendiği belirtildi. Müzayedenin 11 Nisan'da Sparkford kasabasındaki Haynes Uluslararası Motor Müzesi'nde yapılması planlandığı ifade edildi.