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ekibinden Prof. Watson: Koronavirüs Çin’de ortaya çıkmamış olabilir

’nün () Çin’e giden ekibinden Profesör John Watson, Covid-19’a neden olan virüsün Çin’de ortaya çıkmamış olabileceğini öne sürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 15.2.2021 16:47 ABONE OL
DSÖ ekibinden Prof. Watson: Koronavirüs Çin’de ortaya çıkmamış olabilir

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Çin'e giden ekibinden Profesör John Watson, Covid-19'a neden olan virüsün Çin'de ortaya çıkmamış olabileceğini öne sürdü.

İngiliz TV kanalı BBC One'de konuşan Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'e giden ekibinden Profesör John Watson, Covid-19'a neden olan virüsün Çin'de ortaya çıkmamış olabileceğini öne sürdü. Watson, virüsün hayvanlardan insanlara sıçramasının ülke sınırları dışında gerçekleşmiş olabileceğini ve pandeminin büyük olasılıkla bir 'hayvan rezervuarında' enfeksiyonla başlayıp daha sonra da 'ara konak' yoluyla insanlar geçmiş olabileceğini söyledi.

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DSÖ ekibinden Prof. Watson: Koronavirüs Çin’de ortaya çıkmamış olabilir
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