Elon Musk’tan Putin’e ses getiren davet! 'Bana katılır mısın?'

Son zamanların en popüler uygulaması Clubhouse, olay yaratan bir davete sahne oldu. Yalnızca sesli iletişim seçeneğinin bulunduğu ve şimdilik yalnızca iOS kullanıcılarının davetiye sistemi üzerinde giriş sağlayabildiği Clubhouse, bünyesinde yer alan kullanıcıların çeşitli konuları tartışabileceği, dinleyici olarak girenlerinse girip çıkabileceği odalar ve ofisler temasıyla öne çıkıyor.
ELON MUSK'TAN ÇOK KONUŞULAN DAVET
Sosyal medya uygulamaları arasındaki rekabeti yeni bir seviyeye taşıyan Clubhouse, şimdi de oldukçe ilgi çekici bir davete sahne oldu. SpaceX ve Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Clubhouse'a davet etti.
Twitter hesabından Putin'e seslenen Musk, Rus lidere hitaben yazdığı İngilizce ve Rusça tweette Rus lideri sesli sohbet uygulaması Clubhouse'ta sohbet etmeye çağırdı.
"BANA KATILMAK İSTER MİSİN?"
Twitter hesabında İngilizce olarak "Clubhouse'ta sohbet için bana katılmak ister misiniz?" paylaşımında bulunan Musk, ardından Rusça devam ederek, "Sizinle sohbet etmek benim için büyük bir onur olur" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada oldukça ilgi çeken sohbet davetine ise Kremlin tarafından yanıt gecikmedi. Musk'ın davetinin oldukça "ilgi çekici" olduğunu söyleyen Kremlin sözcüsü, bu davet için daha fazla detaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.
"ÖNCE ARAŞTIRMAMIZ LAZIM"
Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu şüphesiz ki son derece ilgi çekici bir davet. Ancak bunun gerçekte ne anlama geldiğini, tam olarak neyin teklif edildiğini anlamamız gerek. Bu nedenle gerekli tüm kontrolleri yaptıktan sonra yanıt vereceğiz. Öncelikle iyice anlamamız gerekiyor. Biliyorsunuz Putin, kişisel olarak sosyal medya kullanmaz." yanıtını verdi.