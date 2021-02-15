Elon Musk’tan Putin’e ses getiren davet! 'Bana katılır mısın?'

"ÖNCE ARAŞTIRMAMIZ LAZIM"

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu şüphesiz ki son derece ilgi çekici bir davet. Ancak bunun gerçekte ne anlama geldiğini, tam olarak neyin teklif edildiğini anlamamız gerek. Bu nedenle gerekli tüm kontrolleri yaptıktan sonra yanıt vereceğiz. Öncelikle iyice anlamamız gerekiyor. Biliyorsunuz Putin, kişisel olarak sosyal medya kullanmaz." yanıtını verdi.