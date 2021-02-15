Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 82 bini aştı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 412 binden fazla insan yaşamını yitirirken, virüsün en yaygın olduğu Avrupa ülkeleri arasında yer alan Fransa'da da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
VAKA SAYISI 3 MİLYON 459 BİNİ AŞTI
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 376 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 459 bin 539'a ulaştığı bildirildi.
KOVİD-19 KAYNAKLI CAN KAYBI
Son 24 saatte 413 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 82 bin 226'ya yükseldi. Ülke genelinde bin 723'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 475 kişi hastanelerde tedavi görüyor.