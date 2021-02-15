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'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 82 bini aştı

Yeni tip salgınından (Kovid-19) en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan 'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Son 24 saatte 413 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 82 bin 226'ya yükseldi. Vaka sayısı ise 3 milyon 460 bine yaklaştı.

İHA
Giriş Tarihi: 16.2.2021 00:15 Son Güncelleme: 16.2.2021 00:19 ABONE OL
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 82 bini aştı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 412 binden fazla insan yaşamını yitirirken, virüsün en yaygın olduğu Avrupa ülkeleri arasında yer alan Fransa'da da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

VAKA SAYISI 3 MİLYON 459 BİNİ AŞTI

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 376 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 459 bin 539'a ulaştığı bildirildi.

KOVİD-19 KAYNAKLI CAN KAYBI

Son 24 saatte 413 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 82 bin 226'ya yükseldi. Ülke genelinde bin 723'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 475 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

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Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 82 bini aştı
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