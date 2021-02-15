Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 82 bini aştı

VAKA SAYISI 3 MİLYON 459 BİNİ AŞTI

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 376 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 459 bin 539'a ulaştığı bildirildi.