Hollanda’dan Türkiye’ye övgü

Dünyayı saran Kovid-19 salgını ile mücadelede ve diğer ülkelere yaptığı tıbbi ve insani yardımlarla uluslurarası toplumdan övgü toplayan Türkiye, Hollanda tarafından da örnek gösterildi. Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws kanalı, Türkiye'deki sağlık çalışanlarının koronavirüs aşısı uygulamak için gösterdiği insanüstü gayreti anlattı. Hollanda'da bazı aşı yerlerinin kış şartları dolayısıyla kapalı olduğuna dikkati çeken spikerler, Türkiye'deki sağlık ekiplerinin olumsuz hava koşullarına rağmen en ücra yerlerdeki vatandaşlara bile koronavirüs aşısı yapmak için ulaştığını vurguladı. Ayrıca, Van'da görev yapan sağlık ekiplerinin, yaşlı vatandaşları aşılamak için karlı yolları aşarak köylere gittiği anlara yer verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanalın, sağlık ekiplerinin Türkiye'nin dört bir yanındaki yaşlıların aşılanması için her türlü hava koşulunda yaptığı çalışmalara ilişkin haberini sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşarak,"Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" notunu düştü.