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’de dövmeler kadının işine mal oldu! İşi aldıktan yarım saat sonra…

’nin kentinde yaşayan genç kadının başına ilginç bir olay geldi. Uzun süredir işsiz olan adındaki genç kadın, hayallerinin işi olduğunu söylediği bir gıda lojistik firmasıyla başarılı bir iş görüşmesi gerçekleştirdi. Vücudu baştan aşağı kaplı olan genç kadın, olumlu geçen görüşmeden yarım saat sonra aldığı bir e-maille şoke oldu. Şirketin “dövme” politikası nedeniyle işe alınmasının mümkün olmadığı söylenen Shepherd’ın rüya işi, sadece yarım saat sürdü.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 15.2.2021 12:05 Son Güncelleme: 15.2.2021 12:06 ABONE OL
İngiltere’de dövmeler kadının işine mal oldu! İşi aldıktan yarım saat sonra…

İngiltere'de oldukça tartışılan bir olay yaşandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Swansea kentinde yaşayan Claire Shepherd isimli genç kadın, vücudunu boydan boya kaplayan dövmeleri nedeniyle rüyalarını süsleyen işinden oldu.

İŞ GÖRÜŞMESİ OLUMLU SONUÇLANDI

Bir gıda lojistik firmasıyla perakende satın alma bölümündeki bir pozisyon için iş görüşmesi gerçekleştiren Shepherd, şirketin insan kaynakları ile yarım saat boyunca telefonda görüştü. Telefon üzerinde yaptığı iş görümesi başarıyla sonuçlanan Shepherd, işi almış olmanın sevinciyle telefonu kapadı.

ŞİRKETTEN "DÖVME İSTEMİYORUZ" UYARISI

Görüşmenin üzerinden sayılı dakikalar geçmişken bir e-mail alan Shepherd, okudukları karşısında şoke oldu. Şirketin "vücudun görünen kısımlarında hiçbir dövmeye izin verilmemesi" politikasını içeren maili okuduktan sonra insan kaynaklarına geri dönüş sağlayan genç kadın, kendisinin vücudunda çok sayıda dövme olduğunu söyleyerek şirketin hala kendisiyle çalışmak isteyip istemediğini sordu.

Şirketten ret cevabı alan kadın, büyük bir üzüntü yaşadı.

Yaşadığı şoku atlattıktan sonra şirketin adını ifşa ederek Facebook sayfasında hikayesini paylaşan Shepherd'ın başından geçenler, sosyal medyada oldukça ses getirdi.

Hikayesinin duyulmasının ardından birkaç gün sonra şirketin kendisini arayarak kararlarını değiştirdiğini ve işe başlamasını istediklerini belirten genç kadın, bu kez kendisinin onları reddettiğini söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Dövmeler işinizi yapma kabiliyetinizi engellemez, hiçbir sağlık veya güvenlik riski taşımaz. Onlar sadece teninizin üzerinde yer alan renklerdir." ifadelerini kullanan kadın, şirketlerin ayrımcılık politikalarına da tepki gösterdi.

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İngiltere’de dövmeler kadının işine mal oldu! İşi aldıktan yarım saat sonra…
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