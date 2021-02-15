İngiltere’de dövmeler kadının işine mal oldu! İşi aldıktan yarım saat sonra…

İngiltere'de oldukça tartışılan bir olay yaşandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Swansea kentinde yaşayan Claire Shepherd isimli genç kadın, vücudunu boydan boya kaplayan dövmeleri nedeniyle rüyalarını süsleyen işinden oldu.
İŞ GÖRÜŞMESİ OLUMLU SONUÇLANDI
Bir gıda lojistik firmasıyla perakende satın alma bölümündeki bir pozisyon için iş görüşmesi gerçekleştiren Shepherd, şirketin insan kaynakları ile yarım saat boyunca telefonda görüştü. Telefon üzerinde yaptığı iş görümesi başarıyla sonuçlanan Shepherd, işi almış olmanın sevinciyle telefonu kapadı.
ŞİRKETTEN "DÖVME İSTEMİYORUZ" UYARISI
Görüşmenin üzerinden sayılı dakikalar geçmişken bir e-mail alan Shepherd, okudukları karşısında şoke oldu. Şirketin "vücudun görünen kısımlarında hiçbir dövmeye izin verilmemesi" politikasını içeren maili okuduktan sonra insan kaynaklarına geri dönüş sağlayan genç kadın, kendisinin vücudunda çok sayıda dövme olduğunu söyleyerek şirketin hala kendisiyle çalışmak isteyip istemediğini sordu.
Şirketten ret cevabı alan kadın, büyük bir üzüntü yaşadı.
Yaşadığı şoku atlattıktan sonra şirketin adını ifşa ederek Facebook sayfasında hikayesini paylaşan Shepherd'ın başından geçenler, sosyal medyada oldukça ses getirdi.
Hikayesinin duyulmasının ardından birkaç gün sonra şirketin kendisini arayarak kararlarını değiştirdiğini ve işe başlamasını istediklerini belirten genç kadın, bu kez kendisinin onları reddettiğini söyledi.