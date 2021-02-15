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Komşuda yeni salgın paniği! 1 milyon itlaf edildi: Halka pazar uyarısı...

Koronavirüs ile mücadele sürerken 'da bu kez de endişesi yaşanıyor.Halk, pazardan ve seyyar satıcılardan kümes hayvanı satın almamaları konusunda uyarılırken kuş gribi nedeniyle, bir milyon ile hayvanat bahçesinde bulunan 671 kuşun itlaf edildiği duyuruldu.

AA
Giriş Tarihi: 15.2.2021 15:34 Son Güncelleme: 15.2.2021 16:23 ABONE OL
Komşuda yeni salgın paniği! 1 milyon tavuk itlaf edildi: Halka pazar uyarısı...

İran'ın Kum eyaletinde kuş gribi nedeniyle 1 milyon tavuk ile hayvanat bahçesinde bulunan 671 kuşun itlaf edildiği duyuruldu.

"Baharnews" haber sitesine göre, Kum Eyaleti Veterinerlik Genel Müdürü Muhammed Mehdi Refii, Kuş Gribiyle Mücadele Komisyon toplantısında yaptığı açıklamada, kayıt dışı kümes hayvanı satıcılarının takibe alındığını belirtti.

HALKA UYARI

Halkı pazardan ve seyyar satıcılardan kümes hayvanı satın almamaları konusunda uyaran Refii, "Kuş gribi nedeniyle Kum'daki çiftliklerde bulunan 10 milyon tavuktan bir milyonu ve Kum Kuş Hayvanat Bahçesindeki 671 kuş itlaf edildi." dedi.

Kum'da 6 hektar kapalı alanda kurulan ve Kasım 2020'de açılan kuş hayvanat bahçesinde 100'den fazla kuş çeşidinin bulunduğu belirtiliyor.

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Komşuda yeni salgın paniği! 1 milyon tavuk itlaf edildi: Halka pazar uyarısı...
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