Son dakika: DSÖ açıkladı: Vuhan’daki koronavirüs salgınında yeni gelişme!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının arkasındaki gerçekler araştırılmaya devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde başladığı düşünülen salgında birinci yıl geride kalırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekipleri geçtiğimiz ay Vuhan kentine gitmişti. Salgının kaynağının tespiti için başlatılan araştırma çalışmalarında DSÖ ekibi, laboratuvar sızıntısı, Hunan gıda pazarı gibi iddiaları araştırmış, yaptıkları açıklamada salgının kaynağını net bir şekilde tespit edemediklerini söylemişti.
KAN BANKASI ÖRNEKLERİ İSTENMİŞTİ
DSÖ heyetinin başkanı Peter Ben Embarek, yaptığı basın açıklamasında Aralık 2019'dan önce Wuhan'da veya başka bir yerde koronavirüs ile bağlantılı olabilecek büyük salgınlara dair kanıt bulunmadığını söylemiş, ancak Aralık 2019'dan önce görülmüş olabilecek vakaların belirlenmesine yardımcı olabilmek için kan bankası örnekleri de dahil olmak üzere yeni materyallerin analizinin yapılacağını açıklamıştı.
Embarek'in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamanın ardından, yeni bir gelişme yaşandı. Embarek, CNN'e yaptığı açıklamada DSÖ araştırmacılarının, Wuhan'da Aralık 2019'dan önce de büyük bir salgının başlangıcının izlerine rastladığını söyledi. Bu tarihten önce görülen vaka sayılarının daha önce düşünülenden çok daha fazla olduğunun anlaşıldığını açıklayan Embarek, Çin hükümetinin işbirliğinden kaçındığının da sinyallerini verdi.
ÇİN HÜKÜMETİ ÖRNEKLERİ VERMİYOR
Salgının boyutlarının araştırılması konusunda Çinli yetkililerden yardım istediklerini belirten DSÖ heyeti başkanı, araştırma ekibinin Çin hükümetinden talep ettiği kan örneklerinin hala kendilerine ulaşmadığını söyledi.
İLK KAYITLI HASTAYA ULAŞILDI
Aralık ayı ortalarından önce, 8 Aralık'ta enfekte olmuş 40'lı yaşlarda bir hastayla konuşma şansı bulduğunu belirten Embarek, bu hastanın Vuhan'da bulunduğunu ve enfekte olmadan önce hiçbir seyahat geçmişinin olmamasının ciddi bir kanıt olduğunu söyledi.
"ARALIKTAN ÖNCE BİNİN ÜZERİNDE VAKA OLABİLİR"
Açıklamalarını, Wuhan'daki görevinin ardından döndüğü İsviçre'de veren Embarek, bu vakanın salgının uzun zamandır o coğrafyada dolaştığının bir kanıtı olduğunu söyledi.
Embarek, Çin hükümetinin Aralık 2019'da Wuhan'da ve çevresinde 174 resmi koronavirüs vakası tesipitinde bulunduğunu da aktardı. Ancak bu sayının gerçekte çok daha büyük olduğunu söyleyen Embarek, koronavirüsün o tarihlerde kaydedilmemiş binden fazla kişiye bulaşmış olduğundan şüphelendiklerini söyledi.