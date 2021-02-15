Son dakika: DSÖ açıkladı: Vuhan’daki koronavirüs salgınında yeni gelişme!

KAN BANKASI ÖRNEKLERİ İSTENMİŞTİ

DSÖ heyetinin başkanı Peter Ben Embarek, yaptığı basın açıklamasında Aralık 2019'dan önce Wuhan'da veya başka bir yerde koronavirüs ile bağlantılı olabilecek büyük salgınlara dair kanıt bulunmadığını söylemiş, ancak Aralık 2019'dan önce görülmüş olabilecek vakaların belirlenmesine yardımcı olabilmek için kan bankası örnekleri de dahil olmak üzere yeni materyallerin analizinin yapılacağını açıklamıştı.