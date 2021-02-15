Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan HDP'ye: Sizi ve PKK'yı sevindirmemek için ağlamıyorlar

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Aydın Köse için Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tören düzenlendi. Tören bölgesine tekbirlerle giderken yakınlarının verdiği tepki dikkat çekti.

"BİZ KÖPEKLERİ SEVİNDİRMEYECEĞİZ"

Köse'nin yakınları teröre karşı tepki gösterirken bir yakınının, "Bu köpeklere kimse pabuç bırakmasın. Bu NATO devletleri Suriye'den Irak'tan elini çeksin. Biz köpekleri sevindirmeyeceğiz. Ben de şehit olmak istiyorum" feryadı dikkat çekti.