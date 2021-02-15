Son dakika: Trump’ın avukatına şok saldırı! Evinin önünde…

AVUKATINA TEŞEKKÜR MESAJI

Trump, ülke tarihinde hakkında ikinci kez azli istenen ilk başkan olmasının ardından gelen aklanmasında, avukatlarına ve senatörlere teşekkür etti. Yaptığı yazılı açıklamada "Demokratları hukukun üstünlüğüne leke sürmek ve adaleti siyasi bir intikam aracı olarak kullanmakla" suçlayan Trump, "Önümüzdeki aylarda sizlerle paylaşacağım çok fazla şey var. Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.