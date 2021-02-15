Son dakika: Trump’ın avukatına şok saldırı! Evinin önünde…

Son dakika haberleri... ABD'de başkanlık seçimleri sonrasında, kanlı Kongre baskınındaki rolü nedeniyle şiddeti teşvik etmekle suçlanan ve Demokratlar tarafından hakkında azil süreci başlatılan eski ABD başkanı Donald Trump, Senato'da yapılan oylama sonrasında aklandı.
TRUMP İKİNCİ KEZ AKLANDI
Senato'da yapılan oylamada 57 senatör Trump'ı suçlu bulurken, 43 senatör ise Trump'ın suçsuz olduğu yönünde oy verdi. Böylece 100 sandalyeli Senato'da suçlu bulunabilmesi için 67 oy alması gereken Trump, azil davasındaki "halkı isyana teşvik" başlıklı suçlamadan aklanmış oldu.
AVUKATINA TEŞEKKÜR MESAJI
Trump, ülke tarihinde hakkında ikinci kez azli istenen ilk başkan olmasının ardından gelen aklanmasında, avukatlarına ve senatörlere teşekkür etti. Yaptığı yazılı açıklamada "Demokratları hukukun üstünlüğüne leke sürmek ve adaleti siyasi bir intikam aracı olarak kullanmakla" suçlayan Trump, "Önümüzdeki aylarda sizlerle paylaşacağım çok fazla şey var. Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.
ÜLKE ÇAPINDA GERİLİM ARTTI
Trump'ın aklanması, ülke genelinde büyük tepkilere yol açtı. Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere birçok isim, aklanma kararının demokrasiye vurulmuş bir darbe olduğunu söyledi. Demokratlar arasında da tepkiyle karşılanan kararın ardından ABD medyasından gelen yeni bir haber, ülkedeki gerginliğin sinyallerini verdi.
AVUKATIN EVİNE SALDIRDILAR
Trump'ın avukatı Michael van der Veen'in evi, vandalların hedefi oldu. Evinin garaj girişine kırmızı sprey boyayla "HAİN" yazılan van der Veen,"ailem, evim, hepimiz kuşatma altındayız" yorumunda bulundu. Pennsilvanya'da bulunan evine yönelik saldırıyı kınayan van der Veen, saldırılardan endişe duyduğunu söyledi.
Fox News'a yaptığı açıklamada olayın faillerinin henüz bulunmadığını söyleyen van der Veen, daha önce de ofisinin saldırıya uğradığını, kendisini demokrasi karşıtı olmakla suçlayanların faşist olduğu yorumunda bulundu.