Son dakika: Yunanistan'dan skandal Pençe Kartal-2 Harekatı açıklaması!

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz hafta gece yarısı 02.55'te başlattığı Pençe Kartal-2 Harekatı'na kararlılıkla devam ediyor. Gara'daki terör hedefleri yerle bir edilirken, terör örgütünün 13 vatandaşı şehit etmesinin ardından operasyon daha da sertleşti. Türkiye'nin sınırındaki teröristleri temizlemek için başlattığı harekat Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias konuya ilişkin skandal açıklamalar yaptı.