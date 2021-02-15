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: 'dan skandal Pençe Kartal-2 Harekatı açıklaması!

haberine göre; Türkiye'nin 'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe Kartal-2 Harekatı, 'ı rahatsız etti. Her alanda Türkiye karşıtı tavırlar sergileyen Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, terör örgütü PKK'ya yönelik harekatı, 'Yasa dışı' olarak tanımladı. İşte Dendias'ın skandal açıklamaları...

Giriş Tarihi: 15.2.2021 09:57 Son Güncelleme: 15.2.2021 10:16 ABONE OL
Son dakika: Yunanistan'dan skandal Pençe Kartal-2 Harekatı açıklaması!

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz hafta gece yarısı 02.55'te başlattığı Pençe Kartal-2 Harekatı'na kararlılıkla devam ediyor. Gara'daki terör hedefleri yerle bir edilirken, terör örgütünün 13 vatandaşı şehit etmesinin ardından operasyon daha da sertleşti. Türkiye'nin sınırındaki teröristleri temizlemek için başlattığı harekat Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias konuya ilişkin skandal açıklamalar yaptı.

YUNAN HAREKATTAN RAHATSIZ

Yunanistan, Türkiye karşıtı açıklamaları ve tavırlarına bir yenisini Dışişleri düzeyinde ekledi. Irak'ın bile şikayetçi olmadığı harekattan rahatsız olan Dendias, Pençe Kartal-2'yi 'Yasa dışı' olarak tanımladı.

SKANDAL SÖZLER

Dendias, isim vermeden Türkiye'yi hedef alırken, "Irak'a yönelik 'barış misyonu' adı altında yapılan yasa dışı operasyonları kınıyorum. Ülkeler gözdağı vermekten sakınmalı" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Yunanistan'ın Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan Karabağ çatışmaları sırasında PKK ile işbirliği yaptığı ortaya çıkmıştı. Ermenistan, PKK, Yunanistan ilişkisi basında yer almıştı.

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Son dakika: Yunanistan'dan skandal Pençe Kartal-2 Harekatı açıklaması!
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