Son dakika: Yunanistan'dan skandal Pençe Kartal-2 Harekatı açıklaması!

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz hafta gece yarısı 02.55'te başlattığı Pençe Kartal-2 Harekatı'na kararlılıkla devam ediyor. Gara'daki terör hedefleri yerle bir edilirken, terör örgütünün 13 vatandaşı şehit etmesinin ardından operasyon daha da sertleşti. Türkiye'nin sınırındaki teröristleri temizlemek için başlattığı harekat Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias konuya ilişkin skandal açıklamalar yaptı.
YUNAN HAREKATTAN RAHATSIZ
Yunanistan, Türkiye karşıtı açıklamaları ve tavırlarına bir yenisini Dışişleri düzeyinde ekledi. Irak'ın bile şikayetçi olmadığı harekattan rahatsız olan Dendias, Pençe Kartal-2'yi 'Yasa dışı' olarak tanımladı.
SKANDAL SÖZLER
Dendias, isim vermeden Türkiye'yi hedef alırken, "Irak'a yönelik 'barış misyonu' adı altında yapılan yasa dışı operasyonları kınıyorum. Ülkeler gözdağı vermekten sakınmalı" şeklinde skandal ifadeler kullandı.