Tayland'da Covid-19'un Güney Afrika mutasyonu görüldü

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) Güney Afrika'da görülen ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonunun Tayland'da ilk kez doğrulandığı bildirildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir kriz haline gelen Covid-19 salgınında "mutasyon" endişeleri sürerken, birçok ülkeye göre salgından az etkilenen Tayland'dan kötü haber geldi. Tayland Hastalık Kontrol Departmanı Genel Müdürü Opas Karnkawinpong, korona virüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonunun ilk vakasının Tayland'da da tespit edildiğini açıkladı. 41 yaşındaki hastanın Tanzanya'da yaklaşık iki ay çalıştığı ve 29 Ocak'ta Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'ndan Bangkok'a dönmeden önce Etiyopya'yı ziyaret ettiği bildirildi. Havaalanı karantinasına alındıktan sonra 3 Şubat'ta testi pozitif çıkan şahsa Afrika ülkelerine seyahat geçmişi bulunması nedeniyle detaylı tetkikler yapıldığı kaydedilirken, incelemelerin sonunda virüsün Güney Afrika mutasyonu ile enfekte olduğunun doğrulandığı öğrenildi.

Öte yandan şahısla temas eden sağlık personelinin özel koruyucu kıyafetler ve alınan önlemler nedeniyle enfekte olmadığı bildirildi. Gelişmenin ardından Tayland, virüsün Güney Afrika türünün yayıldığı ülkelerden Tayland'a gelenlere yönelik test sürecini sıkılaştırma kararı aldı.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Tayland'da bugün 2 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmış, ülkedeki toplam can kaybı 82'ye yükselmişti. Ayrıca 143 yeni vaka, toplam vaka sayısını 24 bin 714'e taşımıştı.

