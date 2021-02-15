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Teksas’ta acil durum ilan edildi!

Başkanı ’ın, birkaç gün önce başlayan ve devam etmekte olan kış fırtınası nedeniyle Teksas eyaletinde acil durum ilan ettiği duyuruldu.

DHA
Giriş Tarihi: 15.2.2021 10:03 Son Güncelleme: 15.2.2021 10:12 ABONE OL
Teksas’ta acil durum ilan edildi!

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Teksas eyaletinde acil durum ilan ettiği ve 11 Şubat'ta başlayıp devam etmekte olan kış fırtınasından kaynaklı acil durum koşulları nedeniyle eyalete federal yardım emri verdiği belirtildi.

Bu kapsamda, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'na (FEMA), halk üzerinde acil durumun neden olduğu zorlukları hafifletme amacına sahip tüm afet yardım çalışmalarını koordine etme ve gerekli acil durum önlemleri için uygun yardımı sağlama yetkisinin verildiği ifade edildi.
FEMA'ya özellikle de acil durum etkilerini hafifletmek için gerekli kaynak ve ekipmanları kendi takdirine bağlı olarak belirleme, harekete geçirme ve sağlama yetkisi verildiği ifade edilirken; toplu bakım ve barınma için acil koruyucu önlemler ve doğrudan federal yardımın yüzde 75 federal fonla sağlanacağı belirtildi.

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Teksas’ta acil durum ilan edildi!
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