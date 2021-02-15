‘Yolculuğumuz yeni başlıyor’

ABD tarihinde hakkında ikinci kez azli istenen ilk başkan olan eski Başkan Donald Trump aklanmasının ardından, 'yolculuklarının daha yeni başladığı' açıklamasında bulundu. Trump, Senato'daki azil yargılamasında suçsuz bulunmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, adaleti ve gerçeği savunduğunu söyleyerek avukatlarına ve anayasayı temsil eden Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür etti. Demokratları hukukun üstünlüğüne "leke sürmek" ve "adaleti siyasi bir intikam aracı" olarak kullanmakla suçlayan Trump, ikinci kez azille yargılanmasının ülke tarihindeki "en büyük cadı avı" olduğunu savundu. Trump, "Amerika'yı yeniden harika yapmak" için başlattıkları tarihi ve vatansever hareketlerinin yolculuğuna daha yeni başladığını belirtti. Eski ABD Başkanı, "Önümüzdeki aylarda sizlerle paylaşacağım çok fazla şey var. Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden ise, 6 Ocak'taki Kongre baskınını teşvikle suçlanmaktan yargılanan Trump'ın Senato'da aklanmasına tepki gösterdi. Biden, Trump'ın aklansa da suçlamanın tartışma götürmeyeceğini belirterek, "Tarihimizin bu üzücü bölümü bize demokrasinin kırılgan olduğunu ve her zaman savunulması gerektiğini hatırlattı" değerlendirmesinde bulundu. Biden yaptığı açıklamada, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın da dahil azle karşı çıkanların eski başkan Trump'ın görevini "utanç verici bir şekilde kötüye kullandığına" inandığını kaydetti. ABD'de şiddet ve aşırıcılığa yer olmadığını vurgulayan yeni Başkan Joe Biden, "Amerikalılar ve özellikle de liderler olarak her birimizin gerçeği savunmak ve yalanların üstesinden gelmek gibi bir görev ve sorumluluğu var. Bu sivil savaşa böyle son verir ve ulusumuzun ruhunu bu şekilde iyileştirebiliriz" görüşünü paylaştı. Donald Trump, dünyanın yakından izlediği Amerikan Senatosu'ndaki yargılamasının 5. gününde yapılan oylamada 57 senatörün suçlu, 43 senatörün ise suçsuz olduğu yönünde oy kullanmasının ardından üçte iki çoğunluğa yani 67 oya ulaşılamadığı için aklanmıştı.BEYAZ Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı T. J Ducklo, bir muhabirle olan ilişkisini haber yapan başka bir gazeteciyi tehdit ettiği için görevden uzaklaştırılmasının ardından istifa etti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ducklo'nun istifasını kabul ettiklerini duyurdu. T. J Ducklo'nun istifası, görevde bir ayını doldurmayan Biden yönetimindeki ilk istifa oldu.