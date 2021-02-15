Yunanistan’dan İsrail iş birliği! Türkiye’ye karşı yeni anlaşma

Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan anlaşmazlıkların ardından Türkiye'nin çözümcü yaklaşımına rağmen provokatif girişimlerine devam eden Yunanistan, yeni bir girişimle gündeme geldi.
İSRAİL'LE SAVUNMA ANLAŞMASI
Hava ve deniz kuvvetlerinde Türkiye'nin gücüne yaklaşamayan ve yaşadığı ekonomik krize rağmen bu doğrultuda iyileştirme yapmaya çalışan, Fransa ile savaş jetlerinin satın alımında el sıkışan Yunan hükümeti, şimdi de İsrail'le yeni bir anlaşmaya imza attı. İsrail'le 20 yıl sürecek bir savunma anlaşması imzalayan Yunanistan, Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'larıyla başa çıkabilmek için İsrail'den İHA talebinde bulundu.
KİRALIK İHA TALEBİ
Yunan medyası, Yunanistan'ın İsrail ile yapacağı 1,68 milyar dolarlık 20 yıl süreli savunma anlaşmasının detaylarını yazdı. Türk İHA ve SİHA'larının sahadaki üstün başarısını gören Yunan ordusunun İsrail'den iki adet kiralık UAV HERON İnsansız Hava Aracı istediği belirtildi.
Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın İsrail ile yapacağı 1,68 milyar dolarlık 20 yıl süreli savunma anlaşmasının detayları ortaya çıktı. Yunan basının haberine göre, iki ülke arasında yapılan savunma işbirliği anlaşması kapsamında, Atina yönetiminin hedefinin kısa vadede, Hava Kuvvetleri envanterine İsrail yapımı İnsansız Hava Araçları UAV HERON'ları katmak olduğunu aktardı.
YUNAN PERSONEL İSRAİL'DE EĞİTİLECEK
Yunan basını Atina yönetiminin Azerbaycan ve Suriye'de büyük başarılara imza atan Türk İHA ve SİHA'lara karşı UAV HERON insansız hava araçlarını envanterine katmak istediğini yazdı.
Yunanistan'ın İsrail ile imzaladığı savunma anlaşması çerçevesinde, 3 ay sonra İnsansız Hava Araçları UAV HERON'ların, Eğriboz (Evia) Yarımadası'nın doğusundaki İskiri (Skyros) adasındaki 135'inci Hava Üssüne geleceğini yazan Yunan medyası, HERON eğitimi için Yunan personelin Tel Aviv'de eğitime başlayacağını aktardı.
39 MİLYON EUROYA KİRALANDI
İsrail ile Yunanistan arasında yapılan savunma anlaşması çerçevesinde, 2 adet UAV HERON tipi İHA'nın satın alınma opsiyonuyla toplamda 39 milyon euroya, üç yıllığına leasing yöntemi ile kiralanacağı öğrenildi.Yunan'ın tatbikat hazırlıkları başladı! Türkiye karşıtı operasyonda Fransız jetleri… Forbes’tan Yunanistan’a uyarı! 'Türkiye’ye karşı gelmek istiyorsanız...' Türkiye ile silahlanma yarışına giren Yunanistan’da isyan sesleri! 'Maaşlar ödenmiyor'