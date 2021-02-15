Yunanistan’dan İsrail iş birliği! Türkiye’ye karşı yeni anlaşma

Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan anlaşmazlıkların ardından Türkiye'nin çözümcü yaklaşımına rağmen provokatif girişimlerine devam eden Yunanistan, yeni bir girişimle gündeme geldi.

İSRAİL'LE SAVUNMA ANLAŞMASI

Hava ve deniz kuvvetlerinde Türkiye'nin gücüne yaklaşamayan ve yaşadığı ekonomik krize rağmen bu doğrultuda iyileştirme yapmaya çalışan, Fransa ile savaş jetlerinin satın alımında el sıkışan Yunan hükümeti, şimdi de İsrail'le yeni bir anlaşmaya imza attı. İsrail'le 20 yıl sürecek bir savunma anlaşması imzalayan Yunanistan, Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'larıyla başa çıkabilmek için İsrail'den İHA talebinde bulundu.