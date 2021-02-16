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'de dondurucu soğuk ölüme neden oldu!

'nin eyaletinde etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin batısındaki Oregon eyaletinden güney doğusundaki Teksas'a kadar görülen sert kış şartları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

AA
Giriş Tarihi: 16.2.2021 10:15 ABONE OL
ABD'de dondurucu soğuk ölüme neden oldu!

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin batısındaki Oregon eyaletinden güney doğusundaki Teksas'a kadar görülen sert kış şartları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, Houston kentinde 2 kişinin dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Teksas'ta etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle milyonlarca ev ve iş yeri elektriksiz kalmıştı.

Power Outage sitesinin verilerine göre, Teksas'ta pazartesi itibarıyla 2,7 milyonu aşkın elektrik kesintisi bildirimi kaydedilmişti.

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ABD'de dondurucu soğuk ölüme neden oldu!
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