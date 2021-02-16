ABD’de koronavirüs testi skandalı! Milyonlarca kit çöp oluyor

Haberde, dakikalar içinde sonuç alınmasına rağmen doğruluk oranı endişesi ve lojistik yetersizlik nedeniyle bekletilen testlerin 6 aylık son kullanım tarihlerinin de geçmek üzere olduğu bildirildi. Kullanılmayan BinaxNOW hızlı test kitlerinden dolayı federal hükümetin zararının 160 milyon dolar olacağı ifade edildi.

TESTLER EYLÜL AYINDAN BERİ BEKLETİLİYOR

ABD Sağlık Bakanlığı, Ağustos 2020'de o tarihe kadar salgın konusunda en büyük satın alımı gerçekleştirerek 760 milyon dolara 150 milyon adet BinaxNOW hızlı koronavirüs test kiti almış, eylülden itibaren de eyaletlere dağıtmaya başlanmıştı.