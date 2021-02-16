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’de testi skandalı! Milyonlarca kit çöp oluyor

Yeni tip mutasyonunun en sert vurduğu ülkelerden biri olan ’de yetersiz aşı uygulamalarından sonra şimdi de koronavirüs testlerinde sorunlar baş gösterdi. Sağlık sistemindeki boşluklar nedeniyle milyonlarca kişinin mağdur olduğu ülkede, uygulamadaki sıkıntılardan dolayı milyonlarca kiti de çöpe gidiyor.

AA
Giriş Tarihi: 16.2.2021 11:43 Son Güncelleme: 16.2.2021 12:03 ABONE OL
ABD’de koronavirüs testi skandalı! Milyonlarca kit çöp oluyor

ABD'de federal hükümetin satın alarak eyaletlere dağıttığı milyonlarca yeni tip koronavirüs hızlı test kitinin kullanılmayarak kenarda bekletildiği belirtildi.

160 MİLYON DOLARLIK ZARAR

Wall Street Journal'da yer alan haberde, 2020'un son çeyreğinde eyaletlerdeki bakımevleri, okullar ve hapishaneler için dağıtılan 142 milyon BinaxNOW koronavirüs test kitinin en az 32 milyonunun kullanılmadığı kaydedildi.

Haberde, dakikalar içinde sonuç alınmasına rağmen doğruluk oranı endişesi ve lojistik yetersizlik nedeniyle bekletilen testlerin 6 aylık son kullanım tarihlerinin de geçmek üzere olduğu bildirildi. Kullanılmayan BinaxNOW hızlı test kitlerinden dolayı federal hükümetin zararının 160 milyon dolar olacağı ifade edildi.

TESTLER EYLÜL AYINDAN BERİ BEKLETİLİYOR

ABD Sağlık Bakanlığı, Ağustos 2020'de o tarihe kadar salgın konusunda en büyük satın alımı gerçekleştirerek 760 milyon dolara 150 milyon adet BinaxNOW hızlı koronavirüs test kiti almış, eylülden itibaren de eyaletlere dağıtmaya başlanmıştı.

Sağlık yetkilileri, laboratuvarlarda yaşanan koronavirüs testi yoğunluğu nedeniyle BinaxNOW hızlı test kitlerinin salgınının yayılmasını önlemede etkin olacağını savunmuştu.

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ABD’de koronavirüs testi skandalı! Milyonlarca kit çöp oluyor
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