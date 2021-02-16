Afganistan'da bombalı saldırıda 7 polis öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Almar ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 polis hayatını kaybetti.
YOL KENARINA YERLEŞTİRİLEN BOMBA PATLADI
Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Kerim Yuriş, basına yaptığı açıklamada, Almar'ın merkezinde yol kenarına yerleştirilen bombanın polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Yuriş, saldırıda 7 polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.
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