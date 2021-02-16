Son dakika: Biontech aşısıyla ilgili çarpıcı araştırma! Koronavirüse karşı yüzde 94 etkili

Araştırma, ülkenin ücretsiz sağlık sistemindeki, hizmet sağlayıcı 4 kurumun en büyüğü olan Clalit tarafından gerçekleştirildi.

Buna göre, aşı olan ve olmayan 600 bin kişilik iki ayrı grup arasında yapılan araştırmada, aşılanan grupta yüzde 94 daha az enfeksiyon görüldü. İki grubun yaş ve sağlık durumu açısından birbirine çok yakın olduğu da kaydedildi.

BioNTech aşısının, hastalığın ağır geçirilmesi noktasındaysa, hemen hemen yüzde 100 önleyici olduğunun tespit edildiği de açıklandı.

Aşının, 70 yaşını aşmış kişilerde de benzer sonuçlar verdiği ifade ediliyor. Bu yaş grubunun, klinik araştırmalarda yeterince temsil edilmemiş olabileceği değerlendiriliyordu.

Elde edilen veriler resmi bir rapor olarak yayımlanmış değil.