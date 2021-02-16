Donmuş kanalda kayak keyfi pahalıya patladı!

Olay, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da meydana geldi. Keizersgracht kanalının buz tutmasıyla Amsterdam halkı bölgede kayak yapmaya başladı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iç çamaşırıyla kayak yapan bir kişinin buzun kırılmasıyla suya düştüğü görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, iç çamaşırıyla kayak yapan kişiye, "Çılgın adam" yorumunu yaptı.
Koronavirüs nedeniyle yapılabileceklerin kısıtlı olduğu Hollanda'da kanalların buz tutması halk tarafından memnuniyetle karşılandı.
Hollanda'da donmuş su üzerinde iç çamaşırı ile paten yapan çılgın adamın suya gömülme anı kamerada | Video
Ancak yetkililer, Covid-19'un yayılmasını önlemek için insanları evlerine yakın durmaya ve kalabalıktan kaçınmaya çağırdı.