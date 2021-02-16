Donmuş kanalda kayak keyfi pahalıya patladı!

Koronavirüs nedeniyle yapılabileceklerin kısıtlı olduğu Hollanda'da kanalların buz tutması halk tarafından memnuniyetle karşılandı.

Hollanda'da donmuş su üzerinde iç çamaşırı ile paten yapan çılgın adamın suya gömülme anı kamerada | Video

Ancak yetkililer, Covid-19'un yayılmasını önlemek için insanları evlerine yakın durmaya ve kalabalıktan kaçınmaya çağırdı.