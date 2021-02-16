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Donmuş kanalda kayak keyfi pahalıya patladı!

Hollanda’nın başkenti ’da şaşkına çeviren görüntüler! Donmuş kanalda iç çamaşırlarıyla kayak yapan bir kişi, buzun kırılmasıyla suya düştü. O anlar saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.2.2021 10:20 Son Güncelleme: 16.2.2021 10:35 ABONE OL
Donmuş kanalda kayak keyfi pahalıya patladı!

Olay, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da meydana geldi. Keizersgracht kanalının buz tutmasıyla Amsterdam halkı bölgede kayak yapmaya başladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iç çamaşırıyla kayak yapan bir kişinin buzun kırılmasıyla suya düştüğü görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, iç çamaşırıyla kayak yapan kişiye, "Çılgın adam" yorumunu yaptı.

Koronavirüs nedeniyle yapılabileceklerin kısıtlı olduğu Hollanda'da kanalların buz tutması halk tarafından memnuniyetle karşılandı.

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Ancak yetkililer, Covid-19'un yayılmasını önlemek için insanları evlerine yakın durmaya ve kalabalıktan kaçınmaya çağırdı.

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Donmuş kanalda kayak keyfi pahalıya patladı!
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