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DSÖ: 2019’da Vuhan’da virüsün 12 türü vardı

Giriş Tarihi: 16.2.2021 ABONE OL
DSÖ: 2019’da Vuhan’da virüsün 12 türü vardı
Dünya geneli: Vakalar 108 milyon 891 bini, ölenler 2 milyon 398 bini geçti.
DSÖ: Çin'de koronavirüsün kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından Peter Ben Embarek, yaptığı açıklamada Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutunun düşünülenden daha büyük olduğuna dair bulgular topladıklarını bildirdi. Embarek, bu tarihte Vuhan'da virüsün 12 türünün bulunduğunu saptadıklarını bildirdi.
ABD: Hastanelerde tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor.
Almanya: Mutasyonlu koronavirüs nedeniyle Avusturya ve Çekya sınırlarını kapattı.
Avusturya: "Almanya'nın sınır düzenlemesi kabul edilemez."
Brezilya: İki kişide daha İngiltere kaynaklı mutasyonun tespit edildiği bildirildi.
Fransa: 16 bin 546 vaka.
Yemen: 2021'de 12 milyon doz aşı temin edilecek.
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DSÖ: 2019’da Vuhan’da virüsün 12 türü vardı
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