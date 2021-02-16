DSÖ: 2019’da Vuhan’da virüsün 12 türü vardı

Vakalar 108 milyon891 bini, ölenler 2milyon 398 bini geçti.Çin'dekoronavirüsün kökeniniaraştıran DünyaSağlık Örgütü (DSÖ)uzmanlarından PeterBen Embarek, yaptığıaçıklamada Vuhan'daAralık 2019'daki salgınınboyutunun düşünülendendaha büyük olduğuna dairbulgular topladıklarını bildirdi.Embarek, bu tarihteVuhan'da virüsün 12 türününbulunduğunu saptadıklarınıbildirdi.Hastanelerde tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor.Mutasyonlu koronavirüs nedeniyle Avusturya ve Çekya sınırlarını kapattı.Almanya'nın sınır düzenlemesi kabul edilemez."İki kişide daha İngiltere kaynaklı mutasyonun tespit edildiği bildirildi.16 bin 546 vaka.2021'de 12 milyon doz aşı temin edilecek.