DSÖ: 2019’da Vuhan’da virüsün 12 türü vardı

Dünya geneli:
Vakalar 108 milyon
891 bini, ölenler 2
milyon 398 bini geçti.
DSÖ:
Çin'de
koronavirüsün kökenini
araştıran Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ)
uzmanlarından Peter
Ben Embarek, yaptığı
açıklamada Vuhan'da
Aralık 2019'daki salgının
boyutunun düşünülenden
daha büyük olduğuna dair
bulgular topladıklarını bildirdi.
Embarek, bu tarihte
Vuhan'da virüsün 12 türünün
bulunduğunu saptadıklarını
bildirdi.
ABD:
Hastanelerde tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor.
Almanya:
Mutasyonlu koronavirüs nedeniyle Avusturya ve Çekya sınırlarını kapattı.
Avusturya: "
Almanya'nın sınır düzenlemesi kabul edilemez."
Brezilya:
İki kişide daha İngiltere kaynaklı mutasyonun tespit edildiği bildirildi.
Fransa:
16 bin 546 vaka.
Yemen:
2021'de 12 milyon doz aşı temin edilecek.