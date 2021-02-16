Dubai Şeyhi'nin kaçarken yakalanan kızından şoke eden iddia: İlaçlarla uyutulup...

İLAÇLA UYUTULUP KAÇIRILDIĞINI İFADE ETTİ

Kaçtığı tekneden onu almaya gelen askerlere direndiğini, tekme attığını hatta bir komandonun kolunu ısırdığını söyleyen Prenses Latife, ilaçla uyutulup bilinci kapalı halde özel bir jetle Dubai'ye geri götürüldüğünü belirtti.

Prenses Latife, aynı zamanda Dubai Emiri de olan babasının kendisini tıbbi veya yasal yardıma erişimi olmadan, pencere ve kapıları kapalı ve polisler tarafından korunan bir villada tek başına rehin tuttuğunu vurguladı.