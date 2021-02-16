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Şeyhi'nin kaçarken yakalanan kızından şoke eden iddia: İlaçlarla uyutulup...

Birleşik Arap Emirlikleri () Devlet Başkan Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un 2018'de ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan kızı 'den babasına şok suçlama geldi. Prenses Latife babasının onu rehin tuttuğunu ifade ederken ilaçla uyutulup bilinci kapalı halde özel bir jetle 'ye geri götürüldüğünü belirtti.

AA
Giriş Tarihi: 16.2.2021 17:37 Son Güncelleme: 16.2.2021 17:48 ABONE OL
Dubai Şeyhi'nin kaçarken yakalanan kızından şoke eden iddia: İlaçlarla uyutulup...

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un 2018'de ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Prenses Latife, arkadaşlarına gönderdiği videolarda babasını kendisini rehin tutmakla suçladı. BBC'nin haberine göre, videolar, Prenses Latife'nin ülkeye zorla götürülmesinin ardındaki aylarda telefonla çekildi. Banyoda kaydedilen görüntülerde, Prenses Latife nasıl kaçırıldığını anlattı.

İLAÇLA UYUTULUP KAÇIRILDIĞINI İFADE ETTİ

Kaçtığı tekneden onu almaya gelen askerlere direndiğini, tekme attığını hatta bir komandonun kolunu ısırdığını söyleyen Prenses Latife, ilaçla uyutulup bilinci kapalı halde özel bir jetle Dubai'ye geri götürüldüğünü belirtti.

Prenses Latife, aynı zamanda Dubai Emiri de olan babasının kendisini tıbbi veya yasal yardıma erişimi olmadan, pencere ve kapıları kapalı ve polisler tarafından korunan bir villada tek başına rehin tuttuğunu vurguladı.

Mesajlar, "Latife'yi serbest bırakın" adlı kampanyayı yürüten Prenses'in yakın arkadaşı Tiina Jauhiainen, kuzeni Marcus Essabri ve insan hakları avukatı David Haigh tarafından BBC'ye verildi.

Prenses Latife, bir Fransız'ın yardımıyla 2018'de ülkeyi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken Hindistan açıklarında yakalanmış ve geri götürülmüştü.

Dünya çapında pek çok insan hakları savunucusu, Latifa'nın istememesine rağmen ülkeye götürüldüğünü ve bunun bir "kaçırılma" olduğunu belirtmişti.

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Dubai Şeyhi'nin kaçarken yakalanan kızından şoke eden iddia: İlaçlarla uyutulup...
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