Hindistan’da can pazarı! Yolcu otobüsünde korkunç kaza

KURBANLARIN AİLELERİNE PARA YARDIMI

Hindistan Başnakanı Narendra Modi'nin kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 200 bin rupi ( 19 bin 35 lira), ağır yara alanlara ise 50 bin rupi (4 bin 758 lira) destek sağlanacağını belirttiği ifade edildi.